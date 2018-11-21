打造橘子車 林智堅桔力催票

為把握選前之夜，努力催票、凝聚支持力，新竹市長候選人林智堅（中）於23日選前之夜將舉辦「明日新竹大遊行」，並邀請市民全家大小站出來挺小智。（陳育賢攝）

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中國時報
陳育賢／竹市報導

新竹市長林智堅23日選前之夜將舉辦「明日新竹大遊行」，邀請市民全家大小站出來挺小智，希望市民當天以橘色衣著配件現身，與他站在一起，用正向的橘子挺6號林智堅，勇敢的決定這座城市的未來與下一代的生活。

林智堅競選總部總幹事長鄭宏輝表示，這次選前之夜的明日新竹大遊行，總部將以象徵林智堅正向選舉精神的橘子，打造亮麗鮮豔的橘子車，當天將全程跟著民眾走過新竹市，讓民眾投下橘子，一起力挺明日新竹。

林智堅表示，他在打一場正面、陽光的選舉，堅持3不1要，不攻擊、不造謠、不抹黑，只要不斷提出政見，讓市民明確知道未來的建設與福利，更呼籲大家給他力量，讓幸福特攻隊12上，一起改變議會的政治文化，一同影響其他人，如此城市必然會進步。

競選總部也希望市民可以發揮想像力，以外綠內橘的穿搭術或橘子元素的配件，把自己或孩子裝扮成「橘子人」一起來參加最後的遊行同歡會。

競選總部主任黃任瑋表示，明日新竹大遊行23日晚間6點30分將從競選總部（演藝路27號）出發，經過北大路、北門街、東門圓環、中正路再回到演藝路，這次遊行將會有許多精彩的特技表演，包含各式各樣新奇的變裝人物、五彩繽紛的遊行列車，邀請大家響應大桔大力挺明日新竹，穿著橘色服裝、配件，帶著橘子，一起參與這場盛會。

此外，林智堅昨天也發布選前最終催票影片，邀請多組年輕家庭一同入鏡，林智堅則親自擔任旁白，以感性語調道出「勇敢，才能不顧一切的去愛」，希望引起所有三明治世代的共鳴。

(中國時報)

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