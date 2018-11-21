張元鑫為助選員投保 走合法途徑

2018年11月21日 01:13 中國時報 謝佳潾／屏東報導

屏東縣獅子鄉選舉大爆炸，不僅鄉長8搶1，第十四區縣議員也成6搶1激烈戰，每個候選人都苦笑「好難打」，當中張元鑫主打奇招，他不僅打空戰攻網路，還為全屏東首個幫雇用助選員投保的縣議員候選人，他強調，要走合法路線避賄選之嫌，改變原鄉選風。

張元鑫不諱言地說，選風實在「太黑」，小至村長大至鄉長、縣議員，都爆出賄選、弊案風波，使得大家對原鄉、甚至是獅子鄉，都存有不好的印象，這對原民、部落而言絕對不是好事，因此，他期望能從自己做起，創造不一樣的原鄉選舉風。

「一切走合法途徑！」張元鑫說，政府既然提供了候選人合法的臨時投保機制，就應該善加利用，這不僅是保障自己遠離賄選之嫌，更是在保護助選員，新時代的選舉風格已是公開、透明，唯有如此才能對自己與選民負責。

張元鑫不僅幫助選員投勞健保，也堅持不成立原鄉特有的後援會。他說，原鄉人口本來就少，而這次候選人又多，光是新路部落就有10多個後援會，換言之，大家都在搶後援會成員，這不僅傷錢又傷感情，所以他改攻網路，他打趣地說，「既便宜又環保」。

他強調，選舉是一時的，如何讓原鄉讓人看見，而且是好的一面，這才是最重要的，所以他相信可以透過選舉做起，只要改正選風、讓原民從民主素養起頭，原鄉要改變並不難。

(中國時報)