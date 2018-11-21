張元鑫為助選員投保 走合法途徑

友善列印
中國時報
謝佳潾／屏東報導

屏東縣獅子鄉選舉大爆炸，不僅鄉長8搶1，第十四區縣議員也成6搶1激烈戰，每個候選人都苦笑「好難打」，當中張元鑫主打奇招，他不僅打空戰攻網路，還為全屏東首個幫雇用助選員投保的縣議員候選人，他強調，要走合法路線避賄選之嫌，改變原鄉選風。

張元鑫不諱言地說，選風實在「太黑」，小至村長大至鄉長、縣議員，都爆出賄選、弊案風波，使得大家對原鄉、甚至是獅子鄉，都存有不好的印象，這對原民、部落而言絕對不是好事，因此，他期望能從自己做起，創造不一樣的原鄉選舉風。

「一切走合法途徑！」張元鑫說，政府既然提供了候選人合法的臨時投保機制，就應該善加利用，這不僅是保障自己遠離賄選之嫌，更是在保護助選員，新時代的選舉風格已是公開、透明，唯有如此才能對自己與選民負責。

張元鑫不僅幫助選員投勞健保，也堅持不成立原鄉特有的後援會。他說，原鄉人口本來就少，而這次候選人又多，光是新路部落就有10多個後援會，換言之，大家都在搶後援會成員，這不僅傷錢又傷感情，所以他改攻網路，他打趣地說，「既便宜又環保」。

他強調，選舉是一時的，如何讓原鄉讓人看見，而且是好的一面，這才是最重要的，所以他相信可以透過選舉做起，只要改正選風、讓原民從民主素養起頭，原鄉要改變並不難。

(中國時報)

張麗善轟李做不好 就換人 「搶救丁守中」 李明賢挺母雞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。