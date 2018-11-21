竹市 謝陣營轟藍綠 都是跳票市長

2018年11月21日 01:13 中國時報 羅浚濱／竹市報導

新竹市無黨籍市長候選人謝文進陣營20日重砲轟擊國民黨許明財和民進黨林智堅都是「跳票市長」，強調謝文進代表新竹市「無色覺醒」的中道力量，呼籲市民要選會做事不跳票的謝文進。

謝總部主任委員李宏生指出，許明財曾主張發老人年金但當選後又停發，4年前被林智堅批跳票市長，也是讓許明財落選的原因。

李宏生說明林智堅4年前公布在臉書的政見，其中包括興辦只租不售的「公有出租安老養生住宅」，興建1500戶只租不售社會住宅，一平方公里友善城區，既有騎樓空間轉平及整平專案，成立婦幼專門醫院及協助醫院取得擴建用地。加上以交通為主的「一環二線三網四核心」等15項政見，如今檢視幾乎是一事無成，嚴重跳票，證明林智堅跟許明財可以劃上等號，都是「跳票市長」。

李宏生抨擊許明財身為一個國民黨在野角色，卻疏於監督，對林智堅的施政完全沒有檢驗能力，從選舉至今看不到2個政黨相互批判，令許多鄉親及泛藍支持者質疑許明財的立場。

李宏生強調新竹市民絕大多數是無黨籍，謝文進代表新竹市「無色覺醒」的中道力量，11月24日這場市長選戰超越黨派，要市民做主，全民打敗民進黨，翻轉新竹，票投1號會做事不跳票的謝文進。

謝20日也與競選團隊和4名眷村里長聲援遭停權1年的市議員段孝芳，強調對段「殺雞儆猴」，只會讓國民黨再度失去民心。

(中國時報)