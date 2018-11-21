黃涂掃街 蕭淑麗萬人晚會造勢

2018年11月21日 01:13 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

選戰進入倒數，嘉義市長選將衝衝衝！民進黨涂醒哲、國民黨黃敏惠20日持續掃街拜票，無黨籍蕭淑麗陣營晚間舉辦「市民大團結」萬人造勢晚會，沒想到開場前卻傳出500元走路工疑雲，逼得蕭淑麗陣營馬上消毒，斥對手看蕭淑麗聲勢高漲，故意出偽裝成假麗粉出奧步抹黑，呼籲支持者組成打假部隊，揪出奧步政客。

涂醒哲有黨內大咖助陣，拜票氣勢高昂，昨上午先與總統府資政葉菊蘭一同到228紀念碑獻花，兩人隨後掃街，接著立委陳亭妃也抵嘉，站上戰車替涂醒哲拉票，傍晚駐日代表謝長廷選擇以步行方式陪涂醒哲拜票，3人都喊出反造假，支持用心做事的涂醒哲繼續連任。

黃敏惠大打溫情牌，上午有她任教中山女中的昔日同袍組成加油隊陪她掃街，下午則有海外助選團一起車隊遊行，黃敏惠說，對手有重量級政治人物陪同，「我有我的好朋友」，強調她沒有公職，還是勇敢站出來，呼籲市民搶救黃敏惠，一起支持「正派、廉能、斷黑金」。

蕭淑麗昨晚舉辦萬人造勢晚會，請來名嘴、歌手站台，卻在舉辦前傳出疑似有人散播參加晚會可以領便當和500元走路工的謠言，蕭陣營直指是對手的暗黑招式，要模糊大眾對膨風政績和回鍋政見的檢驗。

蕭淑麗重申，她堅持進行一場乾淨的選舉，疾呼對手不要躲在角落，用鍵盤破壞她的名聲，用不實奧步散播惡劣耳語在背後下毒手，另外，針對網路有人用假帳號散布不實謠言，蕭陣營已向警方報案，要造謠者自重，勿蹈法網。

(中國時報)