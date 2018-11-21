國民黨9新人 「一個都不能少」

友善列印
中國時報
陳燕珩／台北報導

國民黨長期被指不重視年輕人，今年選戰黨內訴求年輕化，在全台各地推出不少新人力拚換血。為搶救五都新戰將，20日包括羅智強、游淑慧、徐巧芯等9名議員參選新人齊聚，喊出「一個都不能少」口號，盼選民在最後關頭集中選票支持新戰將，不要再讓藍營新人夭折。

參選北市內湖、南港區議員的游淑慧說，新人打選戰很辛苦，選區大型廣告、看板都被現任包走，老將可靠舉辦大型活動、餐會拉票，但新人資源有限，知名度不夠，只能靠著講述政見爭取支持，每張票都得來不易，希望支持者最後關頭能集中選票。

談到近來國民黨內傳出世代交替聲浪，游淑慧強調，老將沒有不好，世代不一定要交替，新舊可以共存，不過至少要給新人存在的空間，過去國民黨提名到最後，往往都是新人夭折，但黨內需要新思維、新面孔，盼支持者至少每戶留一票新人，讓他們用4年時間證明自己。

北市松山信義區候選人徐巧芯則說，該選區已20年沒有藍營新人當選，今年國民黨難得提名很多新人，但在選前最後關頭，地方卻出現各種耳語，點名許多新人「票太多」、「吸票機」，這對沒組織、沒資源的新人是很荒謬的指控，呼籲選民別受影響，按自己的意願投票，「只要新人全壘打，國民黨就能全壘打。」

談到選舉甘苦談，參選北市大安、文山區的羅智強說，新人起初連站路口、拜票方式都不懂，他認為，選人最重要的是戰力，國民黨新人個個禁得起檢驗，盼支持者集中選票，唯有注入新戰力，才能改變新的政治文化。

(中國時報)

黃涂掃街 蕭淑麗萬人晚會造勢 選舉抹黑奧步 宜蘭人看膩了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。