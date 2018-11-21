選舉抹黑奧步 宜蘭人看膩了

2018年11月21日 01:13 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

選戰倒數3天，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀競選總部持續要求國民黨林姿妙須對複雜的政、商、黨關係做完整說明，但林姿妙競選總部回擊，儘管他們一再澄清，但陳陣營仍不斷打同一議題，批陳「出嘸招」，現已經提起訴訟，由司法作出決斷。

譴責對手無心政策

陳歐珀競選總部近期攻勢不斷，20日再轟林姿妙家族的政商黨關係，呼籲林姿妙對選民說清楚講明白，不過，記者會由民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財等人主持，陳歐珀未出席記者會。

林姿妙競選總部發布新聞稿回應說，陳歐珀立委參選縣長以來，不思準備縣政政策，只想操作負面選舉，並以假議題、假新聞，散布不實抹黑文宣，企圖擾亂宜蘭縣民的視聽，對「全力抹黑負面操作，無心政策正向發展」的政治操作手法表示嚴厲譴責。

後續交由司法決斷

林姿妙競選總部指出，這一系列的負面抹黑奧步，企圖影響視聽，是看不起宜蘭人的智慧，請陳歐珀多用心在政策比較上，不要再用這種抹黑別人的方式，企圖製造假象，善良的宜蘭人早已看膩、厭倦了這種方式。

為了反擊陳歐珀，林姿妙已委請律師提訟處理，強調後續交由司法決斷。林姿妙競選總部表示，他們會繼續宣揚政策，讓所有鄉親了解未來的改變，宜蘭人不要這種平時不努力，選舉盡是奧步的人。

(中國時報)