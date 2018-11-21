里長選情冷 競選小物減少

2018年11月21日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

年底選戰逼近，候選人競選廣告和文宣紛紛出籠，盼提高曝光度，但部分里長透露，近年大環境不佳，里長選情冷颼颼，除了同額競選比例超過4成，即使在競爭激烈的里，不少參選人也因口袋不夠深，也都以減少文宣和競選小物方式節省支出。

景氣差 造勢經費成負擔

「景氣那麼差！里長拿什麼錢打選戰？」連任4屆的土城柑林里長張育誠說，16年前他第一次出來選里長時，附近幾個里長選舉競爭激烈，選舉還沒到，候選人的競選文宣已經貼滿佈告欄，但近年大環境不佳、經濟不景氣，年底選舉迫在眉睫，附近幾個競爭激烈的里都還不見競選動作。

他舉例，前幾屆參選人前往登記時往往花招百出，有人請來藝人到場助陣，還有人砸大錢請舞龍舞獅造勢，吸引選民目光，反觀今年，選戰倒數卻沒有煙硝味。

清溪里長參選人王金芬指出，選舉發送給民眾的面紙、原子筆、扇子等小物，開銷都不便宜，面紙一包3元、原子筆一支7元，再加上造勢活動經費，一次選舉開銷花費約30到50萬元，對里長參選人都是筆沉重負擔。

沒政黨資金 改無黨出征

近年除了同額競選的里數增加，今年高達4成里同額競選，願意砸錢拚選舉的里長候選人也愈來愈少，部分里長得不到政黨資金挹注，乾脆也不再掛政黨提名改以無黨身份參選，以免被染上藍綠色彩，做起事來綁手綁腳。

「大環境問題啦！」連續4屆勝選的土城員仁里長洪永富說，里長這個職位本來就不好當，薪水低，又要全天候待命，再加上近年大環境不好，前幾屆還會印文宣、製作競選小物，但今年選舉經費有限，只好轉個彎，不再花大錢製作競選廣告，乾脆挨家挨戶拜票，「還是用行動證明最實際」。

(中國時報)