反建鳳岡納骨塔 候選人聲援

2018年11月21日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

竹北市公所計畫將在竹北市第六公墓區興建納骨塔，由於在地、鄰近居民憂心對地質環境、交通的影響，以及今年8月召開首次環境影響差異分析報告並未告知居民，「反鳳岡納骨塔自救會」20日集結前往竹北市公所抗議，主祕張錦河代表接下陳情書。

憂破壞鳳崎古道景點

第六公墓興建納骨塔一案在3年前即召開說明會，引發在地居民極力反彈，發起抗議行動的大義里長候選人曾台安指出，今年8月20日召開第一次環境影響差異分析報告，並沒有通知在地人，而內容包含營運管理、接駁交通、土地整治、回饋配套等措施均無，內容十分粗糙。

納骨塔預定地鄰近新竹縣知名遊憩景點「鳳崎落日景觀步道」，有居民也憂心未來興建後，會破壞這個被列入全淡八景的知名景點，日前還集結前往鳳崎古道，告知常前往運動民眾，甚至進而連署陳情，至今已有2000人連署，新豐鄉長候選人姜政焜20日也陪同民眾前往抗議。

遞陳情書促重新選址

反鳳岡納骨塔自救會表示，納骨塔預計興建位置是在竹北與新豐交界處，而非下方的第六公墓，由於連外道路窄小，且山坡地陡，距離基地北側直線400公尺還有新豐鄉坪頂地區居民，期望市公所要傾聽民意，重新選址。

張錦河則表示，此案早在20餘年前即選址選定，通過環評後因故停擺，而竹北市人口成長，有實際納骨塔需求，因此才重新送審，也尚在規畫中。由於適逢選舉期間，張錦河也說，只能建議下屆竹北市長與鄉親多加溝通，不過無法允諾具體時程。

(中國時報)