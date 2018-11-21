林明溱前進鹿谷 洪國浩回防草屯

2018年11月21日 01:13 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長候選人洪國浩由夫人侯淑玲陪同，在草屯鎮進行車隊掃街拜票。（楊樹煌攝）

選戰最後衝刺，爭取蟬聯的南投縣長林明溱，20日車隊拜票開進鹿谷鄉，在老縣長林源朗、鹿谷鄉長候選人許素霞陪同下，繞遍全鄉；民進黨縣長候選人洪國浩，則是回防草屯鎮，由夫人侯淑玲陪同以車隊掃街拜票，沿途受到鄉親熱烈歡迎。

老縣長林源朗陪林繞鄉

林明溱、許素霞的拜票車隊由環保電子炮車前導，兩人沿途親自向鄉親拜票懇請支持，並赴鳳凰山寺、祝生廟、開山廟參拜並與居民互動。林明溱還在鳳凰山寺勘查施工中的廟埕填土方工程，並承諾如有任何公共設施需縣府協助，他都會全力支持。

林明溱指出，他在縣長任內對鹿谷鄉建設投入很大心力，如投55線拓寬工程從小半天到竹山鎮延山里，已投入幾億元；還有139線初鄉段也已拓寬完成，未來將改善溪頭等景點停車問題，內湖村自來水也會持續完成。

洪盼鎮民再度團結相挺

洪國浩在各鄉鎮巡迴拜票後，回防草屯鎮，車隊掃街從競選總部出發，從草屯周邊郊區展開，沿途不少農民都熱情揮手鼓勵。洪國浩表示，第1次參選水利會長，農民就給他機會為大家服務，他在任內修復能高大圳、農水路，並將水利會從負債變盈餘。

洪國浩說，8年前草屯鎮長補選時，也是鄉親力挺，鎮長任內沒讓鎮民失望，競選鎮長連任時，鎮民更以73％選票肯定；如今參選縣長，拜託草屯鎮民大團結，讓他有機會為縣民服務。

(中國時報)