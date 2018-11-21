張有擇內疚 嘆折損好人才

2018年11月21日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗南鎮農會生產越光米獲獎無數，連續3屆榮獲精饌米獎，農會總幹事張有擇20日頒發獎勵金200萬元給農民，鼓勵契作農民繼續堅持安全及品質，不以量取勝。他也對豐年社長汪文豪疑因出席新書發表會「被辭職」，感到內疚及遺憾。

頒發獎勵金有感而發

斗南鎮農會為提高斗南越光米產業競爭力，輔導農民精進栽培技術、提升「食味品值」及安全，並擴大行銷廣度及深度，獲獎無數，契作農民及面積、食味值刷新紀錄，獎勵金也由100萬提高到今年200萬元，張有擇昨天頒發獎勵金給農民，農糧署中區分署長王安石見證農民和農會合作創造的豐富成果。

遺憾被扣上助選帽子

張有擇指出，該會「稻作直接給付」與「契作保價收購」雙軌並行，在農糧署輔導下，越光米契作已逾450公頃，與繳交公糧不同，除進行契作保價收購之外，另設有食味值獎勵金鼓勵農友摒除過往以量取勝的重肥、重產量的栽培方式，改以減農藥、減肥料的栽培方式，契作面積由3年前的58公頃擴大到超過450公頃，契作農友由36人增加到今年的265人，並成功外銷至歐美等，愈來愈茁壯。

因個人競選斗南鎮長，張有擇再為汪文豪因為參加記錄該會轉型為農企業的新書發表會，被扣上助選帽子而「被辭職」，深感內疚，認為折損了好人才。

(中國時報)