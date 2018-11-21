周勝考神出擊 連任添信心

2018年11月21日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

選戰倒數，不少候選人尋求神明加持，新北市議員候選人周勝考卻是神明自動找上門，周勝考指出，上周半夜夢見玄天上帝，開示他選舉期間遭逢劫數，願為他斬妖除魔，沒想到隔天就在宗教界友人引介下，將一尊來自宋朝、800年歷史的玄天上帝神尊請回總部，讓他有感神蹟，更添信心。

周勝考性格爽快直率、交遊廣闊，接觸許多宗教團體人士，廣納東西方信仰，甚至親身體驗觀落陰等台灣民俗，地方還盛傳，周勝考過去幫已故藝人豬哥亮主辦後事時，遭到路祭沖煞，才導致後續因涉遠雄案被關4個月。

周勝考說，一名在選舉期間熱心幫忙他的親密友人上月意外身故，讓他心情大受打擊。上周某一晚，他在睡夢中見到一玄天上帝神尊，告訴他選舉期間遭逢劫數，願降駕為他斬妖除魔，助他服務鄉里袍澤。

隔天，淡水妙覺寺的師傅前來拜訪周勝考，周向師傅提起託夢的事情，師傅驚呼「才正想要跟你引介廟裡的玄天上帝」，2人當下感受到神明有所安排，當天下午立刻就將妙覺寺內供俸的玄天上帝請回競選總部來供奉。

周勝考說，一看到玄天上帝神尊，驚訝竟跟夢裡出現的一樣，且玄天上帝神尊竟是從宋朝流傳下來，已有800年歷史，沒想到輾轉流落到妙覺寺後，又會透過託夢與他結緣。

周勝考表示，選舉期間確實感到自己遇到很多劫數，如今玄天上帝願意開示加持，讓他對連任之路更添信心。

(中國時報)