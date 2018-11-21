金門鎮代樁腳 涉賄羈押禁見

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中國時報
／金門報導

金門地檢署20日再查獲現金買票案，涉嫌以每票3000元替某鎮代候選人賄選的王姓女樁腳遭聲押獲准，另2名賣票的民眾繳回賄款1萬8千元，均諭知限制住居。檢方不排除有更多人涉案或往上發展，仍續指揮警方擴大偵辦中。

檢方在10月間即接獲情資指某金城鎮民代表候選人的王姓女樁腳涉嫌現金買票，檢察長毛有增指派檢察官席時英立案偵辦，並指揮警方蒐證，昨見時機成熟，偕支援查賄的台中地檢署檢察官謝珮汝指揮警方同步搜索王女及2名選民住宅共4處，查扣現金40萬元、候選人名片，3人全部約談到案。

檢方訊後以王姓樁腳用每票3000元的代價，替某鎮代候選人向同在菜市場做生意的攤販買票，共交付賄賂1萬8千元，違反選罷法罪嫌重大，且有與共犯及與尚未到案的證人勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另2名涉嫌賣票的選民涉犯刑法第143條第1項罪嫌，但因均己坦承不諱，且主動繳回賄款，分別諭知限制住居。

檢察長毛有增強調，檢警調以具體行動展現堅定查賄的決心，迄今已收押禁見候選人及樁腳共3案4人、5人交保候傳、8人限制住居，選民因收賄而被查獲者主動繳回的賄款累計6萬4千元。

檢方提醒收受賄款者考慮被查獲嚴重性，評估自首減刑的利弊得失，該署對於主動自首到案的選民，絕對會依法從輕處理。

(中國時報)

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