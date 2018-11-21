救石虎白海豚 選將連署吸票

2018年11月21日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／綜合報導 巫靜婷、何冠嫻、／綜合報導

苗栗縣環保團體邀縣議員候選人連署，承諾當選後支持通過白海豚與石虎保育自治條例，並落實保育政策施行，20日列出已連署候選人名單，呼籲選民票投連署人共同維護生態。搶救大潭藻礁行動聯盟和公民團體近20人，昨則到桃園市府前廣場為2級保育類動物「小燕鷗」請命，要求畫定大潭藻礁野生動物保護區。

自然生態學會總幹事黃怡凡表示，這次共寄發49份文宣和連署書，即時回覆的候選人有9位，分別是第1選區胡忠勇、謝庚霖、鄭碧玉，第3選區陳品安，第4選區陳清鑫、李震華，第5選區陳光軒、徐維均、黎煥強等。

台灣石虎保育協會祕書長吳佳其指出，今年縣府提出「石虎保育自治條例」被議會退回，簽署保育意向書的候選人當選後，應支持法案通過並督促縣府盡快公告石虎重要棲地，要求落實環評審查，加強取締非法漁獵行為等。保育團體也呼籲選民，監督他們是否履行承諾。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州昨出示市府每年5月至8月禁止汽機車進入大潭藻礁區的公文，直言屆時已經發包的中油工程車若進入，勢必違反野保法，將面臨最重5年期刑，他也放話，只要中油工程車敢破壞小燕鷗溼地，一定誓死保衛小燕鷗。

新聞處長張惇涵表示，中油公司目前正研擬小燕鷗異地復育適合方案，必須依據環評審查時的承諾提出復育計畫，林務局也正在調查大潭藻礁海岸生態，市府將依照農委會林務局調查報告的結論，進行後續處理。

(中國時報)