1候選人遭羈押

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中國時報
／台南報導

選舉進入倒數階段，台南地檢署的查賄行動也不鬆懈，連日來分別在白河、學甲、新市等地區，查獲里長候選人或其支持者，涉嫌以現金、香腸禮盒、箱裝飲料賄選。經傳喚3名選將及18名樁腳、選民，偵訊後新市區某里長候選人及其樁腳被聲押獲准，其餘則保釋或請回。

檢方指出，檢察官蔡明達接獲線報指白河區某里長候選人以每票1000元向選民行賄，經蒐證後，19日傳喚被告及4名選民到案，並當場扣押賄款1萬1000元，候選人及選民犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，均諭知請回。

檢察官錢鴻明、蔡宜玲獲報學甲區李姓里民替選區內某里長候選人以每票3000元的現金行賄選民，於19日前往李某住處執行搜索、拘提，還傳喚涉嫌收賄的5名選民到案，扣得賄款1萬2000元。檢方偵訊後，認定李某犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭令10萬元交保，選民則請回。

檢察官黃齡慧、林慧美也接獲檢舉指新市區某里長候選人夥同黃姓友人以5000元購入香腸禮盒數盒、箱裝飲料，今年8至10月間向選民行賄。檢方19日指揮善化警分局搜索該里長候選人住處，扣得飲料2箱，並拘提里長候選人、黃姓樁腳及傳喚選民8人，扣押選民自動繳交與香腸禮盒等值的現金1280元。訊問後，候選人及黃某犯罪嫌疑重大，有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

(中國時報)

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