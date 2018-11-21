不打口水戰 廖裕德拚有感

板橋區議員候選人廖裕德對流言一概置若罔聞，一心只為市民做事，拒打口水戰。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

無黨籍新北市議員候選人廖裕德日前遭同為板橋區的某候選人以文宣攻擊，但廖裕德卻置若罔聞，不與人爭辯，一如往常持續向選民說明他的政見。廖裕德說，選民的眼睛都是雪亮的，知道需要的是有專業能力和用心監督市政的議員，別人的口水他一點都不在乎。

廖裕德表示，他做過4屆台北縣議員，升格後連任2屆，這代表選民相信他的專業和能力，與其和別人打口水戰，還不如仔細向民眾報告他的政見，說明他能為民眾做些什麼，確實改善大家的生活，選前打口水戰和亂開支票，都不是他的做事風格。

廖裕德舉例，他是裕德國際學校的創辦人，學校都會收到市府教育局發來的公文，從公文中就可窺見市府的對教育方面政策，而他根據實際辦學的實務經驗，即可分辨政策的優劣，這就是他在教育方面上的專業。

廖裕德說，「十年樹木，百年樹人」，教育對國家是最重要的根本工作，目前教育面臨的問題就是少子化，所以他將推動教育改革，從節制學校數量、提升教育品質著手，並把第一線教育人員的聲音帶進議會。

廖裕德除了關心政事，對文化傳承亦十分重視，他除了辦學還身兼板橋農會理事長及創意文教基金會董事長，出資拍攝介紹板橋風華歷史的紀錄片《板根》，他說，完成這部紀錄片，可以讓更多人認識板橋，愛上板橋。

(中國時報)

澎湖前縣政顧問 再赴縣府抗議 黃桂蘭團結牌 借韓流救選情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。