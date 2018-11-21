不打口水戰 廖裕德拚有感

2018年11月21日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

無黨籍新北市議員候選人廖裕德日前遭同為板橋區的某候選人以文宣攻擊，但廖裕德卻置若罔聞，不與人爭辯，一如往常持續向選民說明他的政見。廖裕德說，選民的眼睛都是雪亮的，知道需要的是有專業能力和用心監督市政的議員，別人的口水他一點都不在乎。

廖裕德表示，他做過4屆台北縣議員，升格後連任2屆，這代表選民相信他的專業和能力，與其和別人打口水戰，還不如仔細向民眾報告他的政見，說明他能為民眾做些什麼，確實改善大家的生活，選前打口水戰和亂開支票，都不是他的做事風格。

廖裕德舉例，他是裕德國際學校的創辦人，學校都會收到市府教育局發來的公文，從公文中就可窺見市府的對教育方面政策，而他根據實際辦學的實務經驗，即可分辨政策的優劣，這就是他在教育方面上的專業。

廖裕德說，「十年樹木，百年樹人」，教育對國家是最重要的根本工作，目前教育面臨的問題就是少子化，所以他將推動教育改革，從節制學校數量、提升教育品質著手，並把第一線教育人員的聲音帶進議會。

廖裕德除了關心政事，對文化傳承亦十分重視，他除了辦學還身兼板橋農會理事長及創意文教基金會董事長，出資拍攝介紹板橋風華歷史的紀錄片《板根》，他說，完成這部紀錄片，可以讓更多人認識板橋，愛上板橋。

(中國時報)