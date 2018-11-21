2018年11月21日 04:11 中國時報 楊渡

我真的為李安覺得可惜。

李安用自己的名聲，在這一屆的金馬獎邀請了許多大陸的知名影人，以及不太可能在大陸影展出現的人，如已故導演胡波的母親。而台灣方面也有各種風格的電影導演、演員、製作團隊。這樣的多元盛會有什麼意義？

首先是提高金馬獎的重要性。它讓兩岸的所有影人，不分大咖小咖，平等地齊聚一堂，在電影藝術的號召下，超越政治，超越地域，超越身分，唯有讓電影說話，所以帶著異議色彩的大陸電影可以在這裡得大獎，帶著社會運動色彩的台灣紀錄片可以得大獎，而大製作的商業片也有它該有的獎項。雖然台灣沒有得到許多大獎，但表現依然不俗。這見證了金馬獎的公平與公正。

李安這樣的安排是煞費苦心的。要知道全世界有許多電影獎，各有各的特色，好萊塢的商業，坎城的藝術，柏林的專業，日舞的實驗性等，台灣的金馬獎嚴格說起來就是華人世界的電影獎，但在多年來的苦心經營下，已在華人世界建立起一定的信譽。在這裡得獎，對電影藝術是一種肯定。很有意思的是，大陸的觀眾也會對金馬獎抱持肯定的態度。如此一來，兩岸影人更願意來參加。

而如果能夠把參與的廣度擴大，對建立金馬獎的高度是有幫助的。對台灣來說，雖然難免有一些酸人會批評，獎項被別人拿走了，彷彿不是台灣的活動，恨不得關了門辦。但是，終究一個電影獎要有高度的代表性，才有影響力。

李安正是通過他的影響力，做出金馬獎的廣度、高度與氣度。

以現在華人世界的電影獎來說，大陸固然有幾個，台灣也有台北電影節等，但範圍局限，影響力小，真正有影響力的還是金馬獎。把它的高度與氣度做出來，可以變成華語電影的標竿，如此一來，至少華語電影在世界上有一個被看見的標準獎項。這對台灣電影之走向國際，是有幫助的。這就是特別要拉國際影展中的知名電影工作者參與的原因。

看得出來，李安是這樣一種大格局的布局。如果能繼續走下去，幾年後，金馬獎得以成為華語電影的標竿，雖不足以與坎城、柏林相比，但在14億的華人觀眾面前，卻是最有權威的指標。由於它是在台灣舉辦的，所以台灣電影界會因此有更多機會受到觀眾的青睞，也有更多機會與國際合作。

可惜，這個大格局的思考，就在傅榆得獎感言的政治宣告下，被破壞了。

坦白說，傅榆要說什麼內容當感言，誰都無法干涉，言論自由，文責自負，但她的問題是搞錯了場合。傅榆的發言內容，放在台灣任何一個地方，都不是什麼了不起的言論，台北街頭連台灣獨立、共產黨紅旗都可以高掛遊行了，還有什麼不可能？她只不過是把一種街頭的口號，用文青「主體語言」說出而已。更何況民進黨執政下，以前天天喊台獨而今天不敢做，傅榆更應該去向蔡英文喊話才對，卻偏偏向一群與政治毫不相干的電影人喊政治口號。這不是什麼勇敢，而是一種搞錯場所的愚行。

我仍記得，李安在聽到傅榆說出那幾句話的時候，向左邊上方望了一眼，一臉苦笑的表情，那是一種無奈？還是一個天問呢？那就像你辦了一場盛筵，邀請了許多重要的貴賓，卻有一個人先站出來對著貴賓挑釁，而盛筵正在進行，你無法做什麼。被挑釁的人不能沉默，否則會被認為是默認，於是回了嘴或者轉頭離開，就這樣，盛筵變冷戰。李安只能一個人繼續主持，撐完全場。

台灣是一個自由的社會，金馬獎也是一個自由的場合，誰愛說什麼，文責自負。只是，把電影窄化為政治表演場，實在是一種低度政治能力的展現。電影不是不能談政治，英國導演肯．洛區、希臘導演安哲羅普洛斯都直面政治題材，但電影藝術的價值恰恰是要使人超越於政治的對立與仇恨之上，對弱小者與受苦難者展現更高的人性關懷。藝術，要站在比政治更高的地方。

為李安感到可惜，他那麼用心、細心，想為台灣電影做一個大格局的未來，為金馬獎建構一個有氣度的世界，為台灣電影人找到更多的發展機會。

可惜了李安，可惜了台灣。（作者為作家）

(中國時報)