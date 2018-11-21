可惜了李安，可惜了台灣

友善列印
中國時報

我真的為李安覺得可惜。

李安用自己的名聲，在這一屆的金馬獎邀請了許多大陸的知名影人，以及不太可能在大陸影展出現的人，如已故導演胡波的母親。而台灣方面也有各種風格的電影導演、演員、製作團隊。這樣的多元盛會有什麼意義？

首先是提高金馬獎的重要性。它讓兩岸的所有影人，不分大咖小咖，平等地齊聚一堂，在電影藝術的號召下，超越政治，超越地域，超越身分，唯有讓電影說話，所以帶著異議色彩的大陸電影可以在這裡得大獎，帶著社會運動色彩的台灣紀錄片可以得大獎，而大製作的商業片也有它該有的獎項。雖然台灣沒有得到許多大獎，但表現依然不俗。這見證了金馬獎的公平與公正。

李安這樣的安排是煞費苦心的。要知道全世界有許多電影獎，各有各的特色，好萊塢的商業，坎城的藝術，柏林的專業，日舞的實驗性等，台灣的金馬獎嚴格說起來就是華人世界的電影獎，但在多年來的苦心經營下，已在華人世界建立起一定的信譽。在這裡得獎，對電影藝術是一種肯定。很有意思的是，大陸的觀眾也會對金馬獎抱持肯定的態度。如此一來，兩岸影人更願意來參加。

而如果能夠把參與的廣度擴大，對建立金馬獎的高度是有幫助的。對台灣來說，雖然難免有一些酸人會批評，獎項被別人拿走了，彷彿不是台灣的活動，恨不得關了門辦。但是，終究一個電影獎要有高度的代表性，才有影響力。

李安正是通過他的影響力，做出金馬獎的廣度、高度與氣度。

以現在華人世界的電影獎來說，大陸固然有幾個，台灣也有台北電影節等，但範圍局限，影響力小，真正有影響力的還是金馬獎。把它的高度與氣度做出來，可以變成華語電影的標竿，如此一來，至少華語電影在世界上有一個被看見的標準獎項。這對台灣電影之走向國際，是有幫助的。這就是特別要拉國際影展中的知名電影工作者參與的原因。

看得出來，李安是這樣一種大格局的布局。如果能繼續走下去，幾年後，金馬獎得以成為華語電影的標竿，雖不足以與坎城、柏林相比，但在14億的華人觀眾面前，卻是最有權威的指標。由於它是在台灣舉辦的，所以台灣電影界會因此有更多機會受到觀眾的青睞，也有更多機會與國際合作。

可惜，這個大格局的思考，就在傅榆得獎感言的政治宣告下，被破壞了。

坦白說，傅榆要說什麼內容當感言，誰都無法干涉，言論自由，文責自負，但她的問題是搞錯了場合。傅榆的發言內容，放在台灣任何一個地方，都不是什麼了不起的言論，台北街頭連台灣獨立、共產黨紅旗都可以高掛遊行了，還有什麼不可能？她只不過是把一種街頭的口號，用文青「主體語言」說出而已。更何況民進黨執政下，以前天天喊台獨而今天不敢做，傅榆更應該去向蔡英文喊話才對，卻偏偏向一群與政治毫不相干的電影人喊政治口號。這不是什麼勇敢，而是一種搞錯場所的愚行。

我仍記得，李安在聽到傅榆說出那幾句話的時候，向左邊上方望了一眼，一臉苦笑的表情，那是一種無奈？還是一個天問呢？那就像你辦了一場盛筵，邀請了許多重要的貴賓，卻有一個人先站出來對著貴賓挑釁，而盛筵正在進行，你無法做什麼。被挑釁的人不能沉默，否則會被認為是默認，於是回了嘴或者轉頭離開，就這樣，盛筵變冷戰。李安只能一個人繼續主持，撐完全場。

台灣是一個自由的社會，金馬獎也是一個自由的場合，誰愛說什麼，文責自負。只是，把電影窄化為政治表演場，實在是一種低度政治能力的展現。電影不是不能談政治，英國導演肯．洛區、希臘導演安哲羅普洛斯都直面政治題材，但電影藝術的價值恰恰是要使人超越於政治的對立與仇恨之上，對弱小者與受苦難者展現更高的人性關懷。藝術，要站在比政治更高的地方。

為李安感到可惜，他那麼用心、細心，想為台灣電影做一個大格局的未來，為金馬獎建構一個有氣度的世界，為台灣電影人找到更多的發展機會。

可惜了李安，可惜了台灣。（作者為作家）

(中國時報)

陳飛刀對上韓關刀 中間選民行銷術的對決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。