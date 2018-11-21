中間選民行銷術的對決

2018年11月21日 04:11 中國時報 賴祥蔚

高雄市長選舉的電視辯論，表面上是陳其邁比韓國瑜略勝一籌，但是深入來看未必如此。

首先，看完辯論的最大感想是：兩位候選人的表現各有優缺及特色，卻都沒有讓人眼睛為之一亮的突破，最多只是強化了過去的論述而已。

其次，陳其邁表現略佳，這不出一般人的意料之外。如果韓國瑜對高雄的熟悉度，竟勝過了長期在地的陳其邁，後者還怎麼繼續選下去？整體來說，陳其邁沒有大加分，韓國瑜沒有大失分。

辯論之後，許多專家學者已經分別從兩位候選人的格局、氣度、時間控制、談吐內容、肢體語言、穿著等各方面進行分析。本文想要從行銷分析的角度，提供一些淺見。

電視競選辯論，當然也是候選人可行銷自己的機會，問題來了：對誰行銷？又要行銷什麼？

從目前的態勢看起來兩強勢均力敵，雙方如何各自強化動員並且拉攏中間選民，這是決勝關鍵。事實上，過去的選舉研究大多認為電視辯論不會改變原本支持者的態度，最多只是改變支持強度而已，但是目前雙方強度都非常高，不太可能因為這場電視辯論而改變，所以行銷的重點應該是中間選民。

以陳其邁來說，過去強調「暖男」定位，為的就是要極大化爭取中間選民。以現在的選情來看，綠營選民因為「韓流」過境，必會傾巢而出，所以原本支持者已經高度動員，接下來應該多多爭取中間選民。

從這個角度來看，陳其邁又在電視辯論中凸顯對手對於高雄不夠熟悉，基本策略當然沒有錯，但是姿態太過於咄咄逼人，加上整個過程中一提、再提、連續不停地提，過猶不及，如果被認為是顯露了知識傲慢，未必對於爭取中間選民有加分效果。假設能夠堅守「暖男」的定位，適度以包容的胸襟，點出對手的不足，或許在行銷上更為加分。

至於韓國瑜，虛心坦承自己對高雄的了解不如陳其邁，這是正確的態度，雖然前面在時間控制上不理想，還好後來倒吃甘蔗，尤其最後一席話展現氣度，對於吸引中間選民或許有加分效果。

如果是辯論比賽，陳其邁技壓對手，應該判定辯論獲勝。但是這不是辯論比賽，而是爭取選民認同並且把票投出來的競選活動，從高雄市長候選人透過電視辯論自我行銷的角度來看，陳其邁與韓國瑜各有優缺點，誰勝誰負還頗有觀察的空間。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)