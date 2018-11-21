外交成績單 沒混的空間

2018年11月21日 04:11 中國時報 沈呂巡

選舉將屆，政府部門時放利多，至少不容凸槌，但外交部卻於日前就美國期中選舉及美陸貿易戰向立法院委員會報告及答詢時，連番被多位民進黨立委指摘，稱報告內容簡略，「甚至比專欄評論還空泛」，對美國國會的熟悉還不如立委等。同黨籍的召委結論時，也嚴正要求外交部檢討改進。

作為退休的對美外交老兵，我很難相信舊日同仁的專業水準會因政黨輪替而有如此差異，但當天的內容的確不甚精彩。還好，過了幾天APEC領袖代表張忠謀會晤美國副總統彭斯，外交部先於各方，首發4張照片，安排良好。

但彭斯僅表示願把我盼與美國簽訂FTA的計畫「帶回」，這案子本就複雜無比，既牽涉敏感的美國豬肉進口問題，而美方素對我若干經貿措施不滿，TIFA談判已延宕13個月，AIT理事主席莫健最近表示，盼用TIFA解決我們「兩個經濟體間的貿易摩擦」。AIT酈英傑處長月前的記者會也強調進一步改善雙方經濟關係的價值。

故而繼彭斯象徵之會，我們應尋求關係的實質進展，至少包括：一、速恢復TIFA談判，開始台美FTA可行性的研究，及要求美方承諾助我加入CPTPP；二、切實執行《台灣旅行法》，派閣員訪台，容我外長、國防部長或更高層訪華府；三、助我與國際奧會交涉，至少比照倫敦奧運，於東奧觀眾席上可使用國旗；四、比照AIT台北處，容我對等在雙橡園於重要節慶時升國旗，並於駐處門楣上置放大型國徽；五、為防美行政部門之掣肘或不作為，適時洽國會友人高票通過具拘束力的相關法案，以促實現。

立法院質詢時，也有委員一再要求改善我們已經給免簽的泰國及俄國對我簽證。我個人也再三為文呼籲蔡政府要繼續努力，試達成我護照免簽的全球化，尤其它跟兩岸僵局直接關連較少，在中共打壓下不失為一個可努力的目標。

馬政府從54個國家地區免簽做到164個，平均1年約14國，但蔡政府兩年多只成長4國（其中3國還是開放給一切無安全顧慮的國家），反而大量片面開放給別國。泰國僅免我兩個月的落地簽證費，外交部就要表示歡迎，起先被質詢時還搞不清楚狀況，駐泰代表處的諮議顯不能發生作用。

除泰、俄兩國外，至少也要做到我們已給完全免簽的菲律賓、高居該國外資前茅的越南、歐美72個國家地區大拼圖唯一缺口的塞爾維亞，以及國人赴美後常越境旅遊而簽證卻不易辦的墨西哥。也許有人說這6國要免簽多是不可能的任務，那我們真要擔心外交部在不同政府下的士氣及專業了。當年我們豈非更難，如歐盟免簽牽涉36個國家及地區，歷經15道程序，而我們跟所有會員國均無邦交，大陸卻全有，但我們大概只花1年半就辦出來了。

如果不能排除再斷交，上述的各低標又多做不到，美國FTA及CPTPP缺乏進展，則1年多後的選舉，可是要計入外交成績單的，屆時外交部都要准相關駐外代表回國助選嗎？誰說專欄評論都空泛，看你做不做得到而已。（作者為前駐美代表）

(中國時報)