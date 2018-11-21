痛苦指數vs.無感數字

2018年11月21日 04:11 中國時報 曹俊漢

九合一地方選舉打得如火如荼，最精彩而引起國人最為關心與注目的莫過於本月19日由國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁之間的政策辯論。無論辯火如何激烈，我們都能在內容中找到它的價值取向，可以定勝負。

美國有名的公共政策學者唐威廉（Williamn Dunn）在其名著《公共政策分析》中有一專章「發展政策辯論」，專門討論與分析政策辯論的結構與模式，如用來觀察兩位候選人的辯論，可以看到其間不少的取向。本質上，唐威廉認為政策辯論很少在既定的推理邏輯上進行，它實際是一場臨場的急智表現。

首談政策主張，這是辯論最重要，也是出發點。韓國瑜在辯論中明白指明他要為高雄打造一個「貨物賣得出去，人能進得來，高雄發大財」目標。基本上這個主張是韓打動人心的關鍵點。陳其邁用的是計畫取向的主張，以轉型為訴求迎戰韓國瑜稱「又老又窮」的城市。這兩個主張出現了一個交叉的盲點，便是陳主張的轉型計畫雖然細膩，責備韓不懂，實則連高雄人也不懂。更重要的是20年民進黨執政，計畫雖多都令人無感，出現唐威廉所說的計畫「適格」的問題。

其次，陳其邁使用了相當多的政策資料。從辯論中看到，韓國瑜處在弱勢的地位，這是因為陳是執政黨，擁有這些統計數字。陳使用這些數字旨在表彰他懂得治理高雄，反過來可逕行質疑韓有無治理的資格。這些數字治理代表績效嗎？顯然應是韓國瑜要反擊的地方。另一方面，韓在辯論中也有支持他的數字基礎，那便是高雄人民的「痛苦指數」。雖然韓在辯論中提出了6項指標來凸顯高雄「又老又窮」，如用1個具體的「痛苦指數」來反駁陳其邁洋洋灑灑的統計數字絕對有力。韓沒有這個指數。唐威廉的辯論模型中極強調這種「反擊挑戰」的重要性。

辯論另一個目的在取信民眾，因而提出「佐證」以及「佐證的支持」這個變項特別重要。韓國瑜的主張建立在高雄人民支持這個城市「又老又窮」，他有力的佐證便是出現反轉高雄的韓流。顯然陳其邁的主張有「府院黨」全力支持，畢竟與民意間有相當大的落差，這個佐證支持是陳呈現較弱勢的現象，因而迫使他說出：「我就是要超越花媽，做得比花媽更好。」這句話從陳其邁口中說出相當不容易，不是「形勢比人強」他絕不會說，然而這一佐證的支持力量仍相當薄弱。

「倫理」或「道德」的原則應否置入辯論的主張中？唐威廉認為這是我們在公眾生活中有關價值取捨的問題。韓國瑜在選戰中大聲疾呼要維持一個乾淨的選舉，寧可失敗也不要對候選人抹黑、抹紅，同時主張絕不做人身攻擊。他在結辯中發出誓言「如果我貪汙，將放棄假釋，在牢裡關我關到死。」顯然韓國瑜將中國文化中的美德置入到這次選舉中。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)