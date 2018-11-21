藍綠式微 選民要勇敢做自己

2018年11月21日 04:11 中國時報 主筆室

19日晚間舉行的高雄市長選舉辯論會，韓國瑜與陳其邁採取截然不同的策略，在野一方強調高雄發展的大方向，長期執政超過20年的另一方重視政策規畫與細節，兩人都依據定位淋漓盡致展現辯才與能力，也讓雙方支持者在網路上進行第二輪激辯，到底誰贏了這場辯論。

陳其邁不愧是20年的資深在地立委，加上陳菊人馬進駐競選團隊，掌握許多具體的市政數據和資料，行政院更全體總動員加碼政策護持，使他攻擊言之有物、防禦策略機敏、內容紮實，韓國瑜明顯相形失色。

韓國瑜雖然不能完整掌握政策具體細節，例如民進黨執政33年無法解決的林園漁港淤塞，卻能完整解釋高雄「又老又窮」的來龍去脈，點出綠營長期執政以來，在施政方向上的錯誤，才導致高雄的發展困境，也能提出不同的發展策略，讓市民有換人做做看的動機。有論者認為，聽完這場辯論之後，覺得韓更像掌舵者，知道如何導正高雄的航向，陳更像經驗老到的水手，能協助船長穩妥行駛大船。

從雙方的策略來看，高雄市長選舉儼然成為方向與細節之戰。因此選舉勝負的關鍵，便在於高雄市民是否滿意民進黨過去30年來的執政方向。倘若是，則延續民進黨施政方向、懂得陳菊政策細節的陳其邁自然更可能獲得選民青睞；反之，力主改變民進黨施政方向的韓國瑜，應更接近勝選的位置。

進一步來說，高雄合併之後的許多建設，有集中於市區、輕忽縣區，市區中又有重北輕南的傾向，而且付出大量舉債、賣地的代價，最終造成區域發展不均衡，高雄財政瀕臨休克的惡果。在高雄目前的困境下，只是清楚政策細節，而不去改變錯誤的施政方向，那麼高雄區域發展差距和高額舉債問題只會更惡化。

韓國瑜以一個外來者，不到1年時間經營，就能掀起「韓流」，衝擊民進黨執政30年的根基，足見中間選民厭惡民進黨長期執政，希望換人做做看的急切之情。陳其邁看似政見具體，卻延續華而不實、以債養債之弊，在批評韓國瑜不懂高雄困境的同時，卻不能自圓其說為何民進黨執政30年，仍留下諸多無法解決的問題。

星期六就要投票了，韓國瑜雖成功帶動人氣，但選戰後期民進黨積極操作藍綠歸隊策略，而高雄傳統綠大於藍，「全黨救一人」的操作應有一定成效。最後投票結果由誰勝出，實難預言。

首都台北市選情也非常詭譎，柯文哲的競選總幹事小野公開支持陳其邁後，出現不少綠營高層操作棄保的媒體報導，「棄姚保柯」傳聞不斷。姚文智辭去區域立委背水一戰，棄保議題或可逐漸平息，柯陣營試圖藉綠票補藍票的政治操作可能失效。

就目前來看，丁守中受「韓流」加持，選情加溫；姚文智即使穩住棄保浪潮，固守基本盤，當選機會仍然很小；柯文哲政治操作失敗，不無可能步入藍綠各切5%選票的落選危局。台北市選情可望回歸候選人之間的競爭，而非政治操作與算計的對決，丁、柯二人勝負難料。

此次大選雖然是地方選舉，對台灣民主政治發展而言卻事關重大。首先，從北高近來的選情變化可以發現，選民已有更高的自主性，不受政黨或政治人物的操縱。否則綠遠大於藍的高雄市，不可能出現韓陳五五波的戰局，民進黨幾個傳統綠大於藍的執政縣市，也不可能選情告急，預示變天。

可以看出，經過民進黨2年執政，民眾希望「改變」之心急切，已超越藍綠傳統意識形態的桎梏，加上新媒體傳播便捷的威力，民怨累積到一定程度，殘枝落地就可能引發土石流。除非民進黨政府調整國家方向，改變民意流向，否則即使韓國瑜落選，「韓流效應」將延續到2020總統大選。

民心思變大局已成，人民對政黨政治的失望也達到高峰，民進黨聲望重挫，韓國瑜、侯友宜盡量淡化國民黨色彩，縣市議會議員選舉候選人中，無黨籍達到684人，遠高於國民黨493人、民進黨407人，無黨籍候選人多以「超越藍綠」為訴求，顯見政治風向轉變，政黨式微、庶民崛起已成為趨勢，2016年民進黨權力達到高峰，2018年民進黨受到嚴厲的民意考驗，選後「韓流」如繼續發酵，民進黨過去40年政黨大論述的基調，都有可能受到重新檢驗。

投票前夕，選民宜冷靜反思韓國瑜現象是如何形成的？柯文哲為何面臨棄保的考驗？要拋棄藍綠政黨基本盤的操作，回到初心投下自己的一票。

(中國時報)