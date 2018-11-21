2018年11月21日 04:11 中國時報 主筆室

以《我們的青春，在台灣》勇奪第55屆金馬獎最佳紀錄片獎項的導演傅榆，在得獎感言一番「獨立個體」的談話，造成隨後上台的大陸藝人涂們以「中國台灣金馬獎」、「兩岸一家親」回應，瞬間讓頒獎台變成各自表態的「統獨戰場」，對岸演員也因此全數缺席典禮後的慶功宴，讓今年金馬獎畫下不歡而散的句點。

無可諱言，環顧國外領獎典禮，不乏得獎藝人在頒獎台上表達政治立場；尤其在一個保障言論自由的國度，誰也無法干預得獎人或頒獎人的發言。如同金馬執委會主席李安所言，「人要在台上講什麼就講什麼吧！」但也無奈自己「只能盡力當好一個主人」，希望明年還能繼續下去。

在一個號稱華人世界最高電影殿堂的頒獎典禮上，直白的政治表態，甚至引發統獨較勁，「在不適宜的場合說殺風景的話」，結果是讓主人尷尬，加上政客的推波助瀾，徒然使藝術政治化而已。

有人說，這次入圍的多部作品都充滿了政治意味，只是露骨程度的深淺而已。得獎的紀錄片《我們的青春，在台灣》就是在講政治，但相信評委肯定這部作品是因為它的藝術價值。金馬獎的舞台提供藝術家們創作的舞台，獲獎人或是頒獎人也應該尊重這個藝術的場域。

透過電影作品帶領觀眾反思時弊和人心，為世界帶來一點改變，才是藝術的境界與理想。金馬獎靠著很多電影工作者，包括國際級的大導演李安等人的努力，才有如今的影響力。金馬獎自有它的包容力，相信這次的風波不會影響金馬獎的形象和聲譽，未來能繼續在華人電影圈裡繼續發光。

(中國時報)