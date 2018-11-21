放過金馬獎吧

友善列印
中國時報
主筆室

以《我們的青春，在台灣》勇奪第55屆金馬獎最佳紀錄片獎項的導演傅榆，在得獎感言一番「獨立個體」的談話，造成隨後上台的大陸藝人涂們以「中國台灣金馬獎」、「兩岸一家親」回應，瞬間讓頒獎台變成各自表態的「統獨戰場」，對岸演員也因此全數缺席典禮後的慶功宴，讓今年金馬獎畫下不歡而散的句點。

無可諱言，環顧國外領獎典禮，不乏得獎藝人在頒獎台上表達政治立場；尤其在一個保障言論自由的國度，誰也無法干預得獎人或頒獎人的發言。如同金馬執委會主席李安所言，「人要在台上講什麼就講什麼吧！」但也無奈自己「只能盡力當好一個主人」，希望明年還能繼續下去。

在一個號稱華人世界最高電影殿堂的頒獎典禮上，直白的政治表態，甚至引發統獨較勁，「在不適宜的場合說殺風景的話」，結果是讓主人尷尬，加上政客的推波助瀾，徒然使藝術政治化而已。

有人說，這次入圍的多部作品都充滿了政治意味，只是露骨程度的深淺而已。得獎的紀錄片《我們的青春，在台灣》就是在講政治，但相信評委肯定這部作品是因為它的藝術價值。金馬獎的舞台提供藝術家們創作的舞台，獲獎人或是頒獎人也應該尊重這個藝術的場域。

透過電影作品帶領觀眾反思時弊和人心，為世界帶來一點改變，才是藝術的境界與理想。金馬獎靠著很多電影工作者，包括國際級的大導演李安等人的努力，才有如今的影響力。金馬獎自有它的包容力，相信這次的風波不會影響金馬獎的形象和聲譽，未來能繼續在華人電影圈裡繼續發光。

(中國時報)

藍綠式微 選民要勇敢做自己 高雄起義與台灣變局

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。