2018年11月21日 04:11 中國時報 徐宗懋

高雄市長選舉產生今年選舉的奇觀，大批熱情支持者湧入韓國瑜的競選大會，高唱戰歌，無論他們如何自我節制，一股群眾怒火瞬間點燃，燒向全台，勢不可擋。這已不是一般的選舉場面，而是帶著人民起義的性質了，為何短短兩年多蔡政府就走到這種地步呢？

首先，我們來看所謂的「韓流」。韓國瑜已經61歲了，他從來不是國民黨的政治明星，也不是藍綠政學菁英，而是一路摸索跌撞，先念軍校，再念私立大學，再考公立大學研究所。從政也很不順，先選上縣議員，再當立委，跟火爆的民進黨立委發生衝突，氣燄不輸對方。幹了兩屆立委後，就開始被黨內排擠，於是淡出政壇去創業，後來才出任北農總經理，人生第一次擁有行政職務時已超過50歲了，但蔡英文上台後他又被迫辭職。

簡單講，個性江湖，不喜官場逢迎的韓國瑜是國民黨的邊緣人，這種邊緣人竟然想競選國民黨主席，該黨不知道要派誰到高雄參選，於是想到這個麻煩分子，沒想到這個麻煩分子卻點燃人民起義的怒火，燒向全台，也必然會燒向國民黨。

為何此刻的台灣會出現接近革命的社會氛圍呢？因為相當多的百姓已經生活在貧窮飢餓的邊緣了，不久前還有無知殘忍的母親把2歲的孩子關在廁所活活餓死，這驚駭的虐童慘劇任何正常人看了都會有想哭的心痛，但這個總統對於社會的痛苦有任何悲憫或負責的話嗎？沒有，一句都沒有，她永遠那麼驕傲，永遠那麼自以為是，永遠把自己擺在高人一等的位置，不是說「改革得罪一些人」，就是說「境外傳布假消息」。蔡英文批評反對黨「丟垃圾、製造垃圾的人，沒資格嫌掃垃圾的人掃得太慢。」她覺得自己「垃圾掃得太慢」，這裡流露出她真正的心思，被無情砍掉退俸的軍公教是「垃圾」嗎？被她傷害的所有人是「垃圾」嗎？

事實上，蔡英文上台後所成立的違憲法西斯機關「黨產會」、「促轉會」，甚至把法院判決判成廢紙的「中選會」才是道地的民主憲政的「垃圾」，應該被徹底地掃除。蔡英文指派的法西斯偽機關負責人清一色無學無才無德，唯一有的就是無底線的厚臉皮。如果說這種法西斯統治能換得人民生活改善，以及國家地位的提升，或許還能持續時日，問題是2年來人民收入短少，台灣外交困境更趨嚴重，蔡政權的合法性已動搖了，這是民間產生類似革命的社會土壤。這股怒火需要尋求代理人，這當然不是國民黨內人生一帆風順、養尊處優的藍二代，或是成天在黨內拱手作揖的官僚，而是來自底層，具有草根性、江湖性、敢做敢為、類似陳勝、吳廣的人物，他的出現只有一個作用，就是結束暴政。

這就是高雄起義的性質，而民進黨從一開始輕視，到無情的抹黑，都阻擋不了這股燎原的怒火，於是又習慣性地販賣悲情，假裝可憐，利用歷來有名的當權者幫閒文人，如小野等，用一種怪異的撒嬌術，加上無厘頭的溫情主義，於是煽動仇恨的人指責批評者「傳播仇恨」，製造假消息的人指責批評者「散布假消息」，彷彿把一切顛倒過來就可以熄滅怒火，但最終這些都無濟於事。高雄起義的怒火必將席捲全台，並帶來台灣新的變局。

(中國時報)