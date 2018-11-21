陳英鈐搞砸公投 該下台

2018年11月21日 04:11 中國時報 高源流

中選會重行公告公投意見書，經最高行政法院認定違反《公投法》，裁定中選會不得把11月2日的修改意見書刊登在公投公報上之後，中選會除了應設法趕在投開票日的2日前，把正確公投公報送到選民手上，否則就只有宣告停止進行有問題的這幾項公投案，此外別無他途。

這是中選會相當嚴重的錯誤。不僅造成鉅額的公帑損失，也使得政府辦理公投的公信力受到無可彌補的傷害，中選會主任委員陳英鈐應辭職下台。

依《公投法》第17條第1項規定，公投主管機關應於公民投票日28天前，就下列事項公告之：一、公民投票案投票日期、投票起止時間。二、公民投票案之編號、主文、理由書。三、政府機關針對公民投票案提出之意見書。四、公民投票權行使範圍及方式。《公投法》第18條也規定，主管機關應彙集前條公告事項及其他投票有關規定，編印公民投票公報，於投票日2日前送達公民投票案投票區內各戶，並分別張貼適當地點，及公開於網際網路。

這些都是《公投法》強制的規定，中選會違反了，就是違法辦理公投。依《公投法》第48條規定，只要各級選舉委員會辦理公民投票違法，足認有影響投票結果之虞，檢察官、提案人之領銜人得於投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起公民投票無效之訴。

中選會於本月2日，把行政院逾時提出的修正意見書，列入公投公報中，已經違反《公投法》規定。當公投提案人先後向台北高等行政法院聲請停止執行，並由該法院裁定應停止執行後，中選會即使不服，也應先依法院裁定停止執行，再提抗告。畢竟，投開票日已逼近。

但陳英鈐只顧民進黨政府的意見，視法院裁定為無物，以窒礙難行為由，仍不願更正錯誤。直到最高行政法院19日駁回抗告，確定中選會應停止執行於11月2日做的重新公告。

到了這時候，中選會才不得不於20日公告撤銷11月2日重新公告的公投第9至第15案意見書。但中選會仍然不了解問題所在，還以為在報紙、網路刊登這7案於10月24日公布的意見書，就能取代公投公報的法定效力，更正錯誤。

這正應了俗語說的，「大街上罵人，小巷裡道歉」。送到選民各戶的公投公報，和中選會刊登在報紙或網路的廣告，是完全不同的性質及效力，中選會主委究竟是什麼樣的腦袋，居然想得出這種法子來矇混過關。

只剩3天就要投票了，陳英鈐即使是神仙也救不了他犯的這個大錯。被他搞砸的這幾個公投，既然違反法定程序，若繼續投票，即使投出了任何結果也會引發各種訴訟，要讓它們無效。

中選會主委陳英鈐不如現在就宣布停止這些公投，順便辭職下台。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)