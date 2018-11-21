2018年11月21日 04:11 中國時報 邱文彥

故宮擬在2020年起執行「新故宮計畫」，將閉館3年，並將重要文物分送3處，引起軒然大波。雖然故宮髮夾彎聲明將朝不閉館方向規畫，但無風不起浪，令人十分懷疑，這系列作為是藉中國文物分散南遷，稀釋或逐步消滅中華文化。

「新故宮計畫」急急如律令，尚未環評，當局就大表支持，政委和立委決定了將國寶分批打散；選前大動作，難道是救選情？新故宮計畫之所以陸續傳出「陰謀論」，反映了國家級博物館在決策過程中，專家意見和社會對話遭到漠視。翠玉白菜計畫送至日本縣級博物館展覽，以及最近在台中花博展出，被譏為國寶淪入菜市場。依據《國立故宮博物院藏品出借作業須知》，文物出借對象以與故宮有長久合作關係者優先考慮，並應考慮文物安全；即便是大型展覽，也須專案嚴審。這兩起展出，符合該一作業規定嗎？難道故宮已為政治服務了嗎？

從文物安全而言，南院外12獸首都被潑漆、移除，誰能保證分送故宮南院、中研院和國美館的文物能安全無虞？一旦發生毀損破壞，陳其南負得起責任嗎？這些來自故宮和史博館的國寶也需要恆溫、恆濕和燈光控制等保存設備與展示空間，這3處展存館的條件足夠嗎？此外，編目管理更重要。過去故宮國寶係依紫禁城、中研院和軍機處等來源而編目編號，如果故宮內部重新編號，刪了履歷，隨著資深員工退休、離職，有心人士來個魚目混珠，國寶被掉包的可能性極大。尤其，現在科技仿製高超，將來誰來鑑定和驗收？

新故宮計畫除可能犧牲每年約500萬遊客的觀光收入外，文物在各地搬來搬去，無疑是浪費人力、物力、財力。計畫一再墊高經費，修改多次，所列107至112年總經費為101億，聲稱奉行政院106年12月6日函核定，但該函究竟核定哪個版本的預算？如果預算未核定，即屬非法。

國家級的博物館，除了典藏、展示外，文史和文物的研究也是一項國際指標。令人十分憂心的是，故宮分散的文物未來勢必不利於近便和系統性的文物研究；文物南遷，研究和行政人員如何安置，都是問題。如果新故宮計畫只不過是打倒傳統、去中國化的招數，這種政治性的操作既不敢面對歷史，也將造成人才流失，讓故宮體質更為虛弱，逐漸成為平庸低俗的展場。（作者為國立台灣海洋大學榮譽講座教授）

(中國時報)