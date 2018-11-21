2018年11月21日 04:11 中國時報 謝錦芳

英國與歐盟結褵45年，雙方關係剪不斷理還亂，如今想分手，離婚協議談判過程有如登萬重山，險阻一關又一關。首相梅伊14日宣布脫歐協議草案經內閣批准，不久即引發多位閣員辭職，國會朝野議員紛紛提出不信任案，儘管梅伊聲稱脫歐協議草案是最佳方案，但外界擔憂，她這項豪賭最後恐賠上自己的政治生命。

英國兩年多前的脫歐公投由脫歐派勝出，震驚各界，也把當時的保守黨首相卡麥隆震垮。過去2年多來，英國不斷與歐盟就脫歐各層面進行協商，梅伊好不容易在日前與歐盟達成協議草案，依計畫，歐盟預定11月25日舉行特別峰會討論此案，英國國會於12月針對該草案進行表決。

這項長達585頁的協議草案主要包括兩部分，一為脫歐協議，包括英國脫歐的分手費、北愛爾蘭與愛爾蘭的邊界問題，另一為英國與歐盟的未來關係。

在貿易方面，梅伊希望脫歐之後，英國能取得獨立貿易政策，可以與其他國家簽署自由貿易協定，不過，在這項草案中並未如願。她同意北愛爾蘭與英國暫時留在歐洲關稅同盟，引發強硬脫歐派批評，這讓英國淪為附庸國。針對最棘手的北愛爾蘭邊界問題，梅伊希望北愛爾蘭與愛爾蘭之間不設硬邊界，不過，這項協議草案顯示，將來在愛爾蘭海可能會有例行檢查關卡。

英國會議員針對這項脫歐協議草案炮聲隆隆，保守黨內強硬脫歐派重磅抨擊，梅伊若要獲得國會多數通過，必須爭取其他小黨或反對黨部分議員的支持。然而，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）已表態反對這項協議草案，自民黨與蘇格蘭民族黨也紛紛反對，至於工黨當然也持反對立場，並主張提前舉行大選。在各政黨意見分歧下，脫歐協議草案要經國會通過，只能冀望奇蹟出現。

歐盟27個會員國25日將舉行特別峰會討論英國脫歐協議草案，屆時各會員國都有權利針對草案內容表達意見，甚至加以修改，將增添更多變數。部分歐盟會員代表質疑，英國過去2年多來花這麼大力氣搶先要脫歐，梅伊積極啟動脫歐程序，希望脫歐為英國帶來好處，不過，搞了半天，脫歐協議草案內容與現況相比，除規範歐盟公民的權利與英國脫歐分手費外，其他差異不太大。

英國鐵娘子當年因保守黨提出不信任案，最後黯然下台。這次梅伊同樣面臨黨內議員強烈批判並提出不信任案，處境艱辛，儘管她全力為這項脫歐協議提出辯護，但是脫歐協議草案充滿妥協與矛盾，難以獲得掌聲。不論這項脫歐協議草案能否過關，眼前梅伊恐怕要先保住自己的領導地位，否則可能功虧一簣。

(中國時報)