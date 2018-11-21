水族館賠光光 靠彩券行逆轉勝

2018年11月21日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

患有小兒麻痺症的陳錦芳，因行動不便，求學常受言語歧視，長大賺錢、努力復健，並走入家庭，原以為人生就要順遂了，誰知道與先生合開的水族館，短短幾年賠了數百萬元，幸好朋友告知可以抽籤、經營彩券，人生終於逆轉，現在有經濟能力，她更能設身處地著想，每月固定捐款，幫助處境可憐、殘疾育幼院的孩子。

陳錦芳透露，婚後與先生因為興趣而開水族館，當時台灣流行養紅龍、七彩神仙等，只要色彩漂亮，一隻魚賣價至少上萬元，甚至高達數十萬元，夫妻倆經常看國外雜誌，將流行魚種引進台灣繁殖，沒想到景氣反轉、價格崩跌，沒賺到錢就算了，還將嫁妝、工作積蓄等數百萬元賠光，夫妻經常因資金周轉煩惱而求助他人。

正當人生跌到谷底，水族館虧錢忍痛收店之際，殘障社團的朋友建議陳錦芳，不妨試試手氣、參加彩券抽籤；陳錦芳表示，雖然第二屆公益彩券僅有5年發行權，但與先生胼手胝足、認真打拚，不僅家庭經濟明顯改善，也存到一筆財富，讓獨生子能學音樂、受好的教育。

不過，幸運之神並沒有眷顧太久，陳錦芳先生發現罹癌，歷經5年開刀、化療仍不敵病魔，於104年離世；陳錦芳表示，幸好仍順利抽中投注站經營權，當先生做化療期間，仰賴「三豐企業社」（投注站）的經營，經濟能自給自足，與他們感情深厚的姪子也會幫忙接送先生往返醫院，「三豐企業社」的營業未因此而中斷。

陳錦芳回憶，求學階段遭逢異樣眼光，甚至曾被同學丟石頭，幸運的是擁有父母疼愛、手足的照顧，讓她有勇氣以「正向」的樂觀態度去面對生活，陳錦芳透露，先生過世時，姊姊、妹妹有感獨生子還要念書，未經過她的同意就自動匯款給她，家人的支持與疼愛，面對上天給予每個挑戰，陳錦芳都能樂觀面對、不逃避問題。

陳錦芳表示，現在經濟能力允許，每個月會固定小額捐款，尤其對殘缺的小孩，她特別能體會這些孩子成長過程的辛苦，當育幼院志工募款，她幾乎不會缺席。

(中國時報)