華航碳抵換計畫 邀旅客愛地球

中華航空推出「環保旅程-ECO Travel碳抵換」計畫，旅客有機會實踐「碳中和」、「淨零碳」的飛航旅行理想。（華航提供）

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中國時報
／台北報導

中華航空公司推出「環保旅程-ECO Travel碳抵換」計畫，讓旅客從購票時，就能了解飛行途中會產生的碳足跡排放資訊，旅客可選擇參與碳抵換作業，實踐「碳中和」、「淨零碳」的飛航旅行理想。

華航與英國專業環境機構ClimateCare公司合作，當旅客於華航官網購買機票時，可利用碳足跡計算工具，得出個人搭乘航線的二氧化碳排放量，再由ClimateCare規畫各項減碳專案，旅客可自由購買額度，以抵換產生的碳足跡或二氧化碳排放量，使淨排放量等於零。

華航於2017年成為全球首家航空集團取得國際碳足跡標準證書及碳標籤，今年也再度通過ISO 14001（國際環境管理系統標準）、ISO 50001（能源管理系統標準）及 ISO 14064-1（溫室氣體管理系統標準）等3項國際認證。華航指出，碳抵換計畫讓旅客有機會實際參與，並支持國際永續發展行動，為地球環境永續盡力。

華航長期關注氣候變遷議題，也積極進行環保節能減碳作業，2015年依國際民用航空組織（ICAO）與國際航空運輸協會（IATA）公告的碳足跡計算指引，採用實際營運結果與操作條件為參數，計算出每位乘客及每噸貨物的碳足跡，並自主公開揭露於企業社會責任網站，首開國內同業風氣之先。

節能部分，華航企業總部行政中心大樓及組員中心，陸續榮獲內政部頒發「鑽石級」綠建築標章殊榮；飛航作業上，也力行節油減碳，並於A350新機飛渡添加永續替代燃油。

華航表示，不只提供旅客優質的產品與服務，更以兼顧環境、社會、治理等永續發展為目標，近年連獲國內外獎項，包括中華民國企業環保獎金級獎、EPIF 2014國際綠色典範獎、TCSA台灣企業永續獎等。

(中國時報)

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