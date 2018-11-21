新北推廣有機 有「書」可循

《一頓午餐改變全台灣》新書20日發表，新北市長朱立倫宣布該書將成為新北食農教育及有機推廣教材。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市推動校園營養午餐供應有機蔬菜，透過產地農友輔導、冷鏈物流到企業投資，改變台灣有機農業，讓有機蔬菜全台總產量及產值7年內擴增15倍；《一頓午餐改變全台灣》新書20日發表，新北市長朱立倫說，這本書將成為新北食農教育及有機推廣教材。

朱立倫表示，7年前推動校園營養午餐供應有機蔬菜時，有機尚不盛行，在不被看好情況下，市府從產地農友輔導、供應單位調配產量及冷鏈物流配送，到企業投資有機蔬菜截切廠，最後團膳業者及各學校的配合，終步上軌道。

朱立倫說，新北市640所中小學校、幼兒園及公托，目前都能吃到新鮮的有機蔬菜，農委會也跟進推動4章1Q政策，這個政策把有機從農業串連進入工業再到商業，成為一個永續發展產業，珍貴土地也因有機產業而更具價值。

棄商從農的農友廖瑞生專攻芹菜種植，當初以創新運銷方式獲得神農獎，投入有機，初期卻因通路不穩，不敢投資設備及資材，廖瑞生說：「當年扛著神農獎招牌卻深受退件打擊，曾幾度想放棄有機農業重回慣行農法。」

廖瑞生說，那時剛好遇上新北市開辦營養午餐有機蔬菜政策，30多萬名學童每周一餐有機蔬菜，帶來穩定訂單，讓他敢大膽投資溫網室及人力，產品更好，帶動雲林西螺成為台灣有機蔬菜生產重鎮。

本書作者之一楊語芸表示，許多農友都說，種有機真的不容易，打入通路尤為困難，還好有新北市政府營養午餐的這張訂單，才讓生活穩定下來。

新北市府表示，第4屆「2019亞洲有機青年論壇」將在新北舉辦，主題定為「先有通路，再開農路」，是國際有機農業聯盟亞洲分部（IFOAM Asia）首次在台灣舉辦活動，促進各國交流，邀請民眾一同閱讀《一頓午餐改變全台灣》，了解近年連國際都肯定的有機政策如何以一頓午餐改變台灣有機產業發展。

農業局表示，《一頓午餐改變全台灣》將於12月中旬在各大書籍通路販售，並規畫各區及各學校圖書館上架，除了可供民眾學童借閱外，也可做為食農教育教材，邀請大小朋友一同閱讀，多多支持有機農產品。

(中國時報)

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