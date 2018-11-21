孫安佐刑滿獲釋 法官斥讓家庭蒙羞

2018年11月21日 01:13 中國時報 林淑娟 、 徐桐炘 報導

孫安佐在美非法持有彈藥、槍械，遭羈押240日，賓州東區聯邦地區法院於台灣時間19日深夜開庭，法院判他「刑滿獲釋」，預計6周後驅逐出境。據外電報導，孫安佐在庭上態度輕鬆，向法官承諾未來會更謹言慎行，絕不重蹈覆轍，但當他為自己讓父母陷入「麻煩」而道歉時，法官卻打斷他嚴厲斥責：「因為你的行為讓家庭蒙羞。」

美國聯邦法官尼查昆諾斯（Nitza Quinones-Alejandro）對孫安佐說：「你帶給你父母的不是『麻煩』這個字。你是讓他們蒙羞，是更高層次的罪行。」最後宣判他「服刑已滿」，宣告釋放。

孫鵬與狄鶯離開法庭時神情激動，孫鵬僅簡短向記者表示：「各位辛苦了，謝謝。」

孫鵬、孫安佐的同學史密斯與孫安佐表姊等3人，在庭上以證人身分替他求情。

不能再當媽寶

孫鵬表示，「我的工作是娛樂大眾，但我即使回去工作，也已經無法做到最好了。」他並提到台灣一所大學已錄取孫安佐，請求法官給他重建家庭、好好教育孫安佐的機會。據孫安佐律師凱勒提供的資料，錄取孫的是基隆崇右影藝科技大學。

其實美國聯邦檢察官莎拉沃非（Sarah Wolfe）上周才以書面請求法官，讓孫安佐多蹲牢獄21個月，不過法官尼查駁回要求，並對坐在法院第2排、緊握雙手的狄鶯和孫鵬說：「一旦你們的兒子被釋放了，我希望你們確定他能成長為一個成熟的人。」她提醒：「你們不可能永遠庇護著他。」

在美執業的律師邱彰則在臉書指出，孫安佐案正是「破財消不了災」的經典案例，即使法律部分終於落幕，但現在孫安佐一輩子都是正式登記有案的「恐怖分子」，以後出國旅遊、求職、求婚都大有問題，「苦日子怕會沒完沒了吧」！

(中國時報)