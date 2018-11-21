孫安佐刑滿獲釋 法官斥讓家庭蒙羞

為兒子操煩半年多的孫鵬（右）與狄鶯手牽手現身法庭外，令人不捨。（美聯社）

友善列印
中國時報
報導

孫安佐在美非法持有彈藥、槍械，遭羈押240日，賓州東區聯邦地區法院於台灣時間19日深夜開庭，法院判他「刑滿獲釋」，預計6周後驅逐出境。據外電報導，孫安佐在庭上態度輕鬆，向法官承諾未來會更謹言慎行，絕不重蹈覆轍，但當他為自己讓父母陷入「麻煩」而道歉時，法官卻打斷他嚴厲斥責：「因為你的行為讓家庭蒙羞。」

美國聯邦法官尼查昆諾斯（Nitza Quinones-Alejandro）對孫安佐說：「你帶給你父母的不是『麻煩』這個字。你是讓他們蒙羞，是更高層次的罪行。」最後宣判他「服刑已滿」，宣告釋放。

孫鵬與狄鶯離開法庭時神情激動，孫鵬僅簡短向記者表示：「各位辛苦了，謝謝。」

孫鵬、孫安佐的同學史密斯與孫安佐表姊等3人，在庭上以證人身分替他求情。

不能再當媽寶

孫鵬表示，「我的工作是娛樂大眾，但我即使回去工作，也已經無法做到最好了。」他並提到台灣一所大學已錄取孫安佐，請求法官給他重建家庭、好好教育孫安佐的機會。據孫安佐律師凱勒提供的資料，錄取孫的是基隆崇右影藝科技大學。

其實美國聯邦檢察官莎拉沃非（Sarah Wolfe）上周才以書面請求法官，讓孫安佐多蹲牢獄21個月，不過法官尼查駁回要求，並對坐在法院第2排、緊握雙手的狄鶯和孫鵬說：「一旦你們的兒子被釋放了，我希望你們確定他能成長為一個成熟的人。」她提醒：「你們不可能永遠庇護著他。」

在美執業的律師邱彰則在臉書指出，孫安佐案正是「破財消不了災」的經典案例，即使法律部分終於落幕，但現在孫安佐一輩子都是正式登記有案的「恐怖分子」，以後出國旅遊、求職、求婚都大有問題，「苦日子怕會沒完沒了吧」！

(中國時報)

孫安佐返台恐面臨刑責

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。