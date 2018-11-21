徐若瑄防阿飄 不彈〈新不了情〉

2018年11月21日 01:13 中國時報 專訪徐桐炘

在片中為逼除魔性，徐若瑄（左）和飾演兒子的吳至璿相擁。

徐若瑄（Vivian）在《人面魚 紅衣小女孩外傳》飾演被魔附身的鋼琴家，入魔狀態異常真實，她透露現實中曾2度被附身，《紅衣小女孩2》找上門時因憂精神狀態受影響，又考量兒子小V寶年紀太小而婉拒，直到第3集再度叩門，她把劇本放在神台向神明請示，在許多靈媒師兄師姊的保護下才接下該片，「小V寶長大了，我比較不用擔心。」

徐若瑄第1次被附身發生在探訪災區後，2年來不斷生病嘔吐，甚至非自主性轉頭、流淚，嚇壞身旁親友，「公司和家人全都在哭。」靈媒老師認定她「人善靈輕」，易成為被外靈求助的對象，鋼鐵V忍了2年才出現嚴重症狀，直到遇見一位比丘尼，見面後在她身後念經，並以雙掌擊背，她頓時感覺體內氣息流動，「突然就輕鬆了！」

不住最尾端房間

未料5年前，徐若瑄赴陸和任達華拍攝電影《制服》，熱愛彈琴的她在旅館房間放了台電子琴，但每彈〈新不了情〉電燈就開始閃，晚上廁所裡還莫名傳出瓶蓋掉落聲，接著她連續5天身體不適、無法入睡，經紀人拿著檀香在房內走一圈，頓時燈光高速閃爍，「全部的人奪門而出！」

一行人立刻趕往當地廟宇，師父點香念經，徐若瑄突然用從沒看過的表情狠狠瞪著經紀人，接著她跪下哭泣，再度感到體內氣流竄動遠離。此後她訂下2個禁忌，「我到現在都不敢住在飯店最尾端的房間，也不敢再彈〈新不了情〉，因為不知道會發生什麼事！」她笑言短期內不會再戰恐怖片，「歡迎卡通來找我配音，不然我兒子要等到10幾年後才能看片。」《人面魚》23日上映。

(中國時報)