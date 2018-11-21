羅大佑青春無悔2.0啟動

2018年11月21日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

羅大佑將於12月15日於南京舉辦「當年離家的年輕人—青春無悔追夢」2.0版演唱會，他去年完成了「當年離家的年輕人」世界巡演，今年4月起，他帶樂隊在台北Legacy展開每個月1場的「週三聚樂部—羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」，因此觸動他對第2輪世界巡演的靈感，預計明年唱回台北。

羅大佑今年跨年將在武漢舉行「當年離家的年輕人—青春無悔追夢」2.0版演唱會，他的老婆、女兒也會到場力挺，陪他一起迎接新年。而羅大佑目前忙於南京演唱會的歌曲重新編曲及製作，也把1.0版演唱會「家的三部曲為主軸」延伸，加入80年代最初的搖滾精神，從曲目的編排開始，便與舞台的燈光及視覺變化息息相關，將打造一場羅大佑LIVE演唱會最強大聽覺、視覺緊密結合。

他把青春無悔加入為升級版演唱會的概念，並把樂隊大量年輕化，他的經典歌曲重新編曲加上新的音色與元素。

李志擔任嘉賓

羅大佑首場演唱會邀來於南京出生的民謠歌手李志擔任嘉賓，李志是大陸有名獨立音樂創作人，李志曾說：「我認為歌手分兩種，一種是羅大佑，一種不是羅大佑，他是我最尊敬的華語音樂家。」羅大佑也很欣賞李志，2人曾在今年初於騰訊節目《大事發聲》首次合作，頗受好評。

(中國時報)