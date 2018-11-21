Erika出輯老蕭掛保證

2018年11月21日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蕭敬騰（老蕭）師妹Erika將於30日推出新專輯《天鵝說》，20日舉辦聽歌會，她表示曾把作品拿給經紀人Summer與老蕭鑑定，老蕭毫不藏私分享創作心得，讓她受益良多。Summer昨表示老蕭給的評價很高，認為Erika很勇敢，並鼓勵Erika下次可嘗試出全創作專輯，老蕭說：「這張不是現在主流市場在聽的音樂，Erika要有心理準備，但是有自己的Style。」

Erika首度挑戰創作歌曲，被老蕭評論為非主流的音樂，會擔心市場反應？她笑說：「不會擔心，我只做真實的自己，要勇敢對得起自己，至於喜不喜歡，那是你們的事。」Summer則透露對Erika的作品很有信心，她首次聽Erika新歌的母帶是在飛機上，「聽完很開心，眼眶紅了」，Summer提到現今唱片市場不好，反而是創作者的最好時機，「因為完全沒有市場，歌手可以做自己想做的音樂。」

不怕強碰天后出片

而年底有許多天后都將出輯，包括蔡依林、陳綺貞、蔡健雅等，被問及是否有很大壓力？Erika表示：「不會壓力大，很期待聽到其他天后的作品。」並直說：「我也是粉絲，不會想跟誰比較。」她的新歌〈練習離開〉闡述失戀心情，表示因對方讓自己成長許多，她現在單身，努力拚演藝事業，感情就隨緣。

(中國時報)