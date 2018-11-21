為寒士尾牙出力 姚元浩要揪王心恬

2018年11月21日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

姚元浩、張本渝20日出席人安基金會舉辦的「第29屆寒士吃飽30尾牙」活動，兩人化身上菜天使，為寒士服務，並錄製宣傳影片鼓勵他們「苦沒什麼，過去就好了」。姚元浩近年屢因情事爭議陷演藝低潮，他有感而發表示，人生真的會有很低潮的時候，等待是一個很辛苦的過程，這過程中要用很多正能量，讓他們感到未來有希望。

前陣子姚元浩的好友導演謝辰陽燒炭輕生離世，讓他覺得很難過；他認為低潮每個人都會有，但不管怎樣都要熬過去，只要多充實自己，時間到了，就會有你該做的事！他很慶幸自己悲觀時，身邊有群很棒的朋友會跟他分享正面的事物，加上他喜歡待在戶外，面對大山大水也面臨很多克服不了的事，「遇到大浪被浪打下去時，會覺得自己練習還不夠，只要再努力，一定還有機會還能站上去。」

義工需求3000人

被問與緋聞對象王心恬的感情現況，他說「很好啊，她做她的事，現在還是好朋友的狀態。」雖然他之前認愛卻被女方打臉，但他說未來還是會一起出國玩。由於這項公益活動預計在總統府前廣場席開2200桌，義工需求3000人，需要很多愛心紅包與義工的參與，他說有機會會先找她一起來做這件有意義的事。至於是否有結婚計畫，他說一直都想，沒停過，也不排斥先有後婚，「但這不是一個人的事」。

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(中國時報)