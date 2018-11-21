型男指揮何康國 跨界秀時尚

2018年11月21日 01:13 中國時報 報導徐亦橋

愛馬仕Eclips圖紋印花7公分人字紋真絲領帶，6900元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Togo小牛皮與Swift小牛皮拼接行李吊牌與鑰匙圈，右3萬8100元、中1萬7200元、左2萬5700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Carre Pocket系列Swift小牛皮零錢包3萬元。（愛馬仕提供）

愛馬仕「63格環遊世界Le Tour du monde en 63 cases」圖紋印花斜紋真絲方巾，1萬4700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Awooooo圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，2萬6300元。（愛馬仕提供）

新生代女歌手洪安妮穿愛馬仕，展現空靈氣質，麗春花紅「Sous L'egide de Mars」圖紋印花Twillaine連身洋裝12萬3100元、真絲與針織羊毛拼接襯衫9萬3400元、單褶褲6萬3700元、Carnaby Circle 36系列Barenia小牛皮皮帶12萬8800元、Selena系列過膝長靴6萬4400元。（JOJ PHOTO攝）

型男指揮、也是台北市立交響樂團（TSO）團長何康國，為本周日登場《2018數位時代音樂會》宣傳，難得首次現身名人時尚版，與一起演出歌手洪安妮同框穿愛馬仕服裝拍攝，展現出眾的好氣質。何康國雖出身古典，卻認為音樂沒有一定的框架，不僅自己會去聽玖壹壹演唱會，還邁大步、廣邀新生代音樂人跨界演出。

揪網路世代音樂人同台

古典人聽嘻哈的玖壹壹很跳tone，何康國透露自己是帶老婆去聽，不僅聽完全場而且覺得很好聽，但也笑說「連續3天我心跳不止，那音樂咚咚咚（重低音）。」並說，「嘻哈本身很酷，一邊跳舞會更好。」他更因為感受玖壹壹演唱會燈海氣氛，問同事在跨界音樂會演出的城市舞台「可不可以發螢光棒。」

這次何康國將指揮「市民管樂團」，找網路爆發後興起的音樂人跨界。「這些歌手和我女兒年紀差不多，我也想像，女兒應該不會唱歌給我聽吧，但我很想聽。」他表示，身為音樂人，總想尋找共同社會音樂語言，「我希望能觸及各種不同層面，這次觸及年輕世代，聽他們的聲音、音樂、歌詞、唱法，很純淨、發自內心。」

讚安妮節拍復古唱法清新

被暱稱為小陳綺貞的洪安妮，這次演出〈我喜歡你〉等3首歌曲，何康國對洪〈黃襯衫男孩〉印象深刻，「節拍很復古，唱法很清新，作者骨子裡裝的是個成熟的靈魂。」洪安妮則覺得歌曲配上管樂後「很酷、很特別。」並喜歡管樂團不刻意配合流行歌的流行元素，因此反而各自保有特色，像點閱破百萬的〈只有我的天空有烏雲〉，就變得「有點動畫的感覺，像是卡通的主題曲，充滿幻想力。」這場演出由王伯源主持，另有新生代楊曼寧、阿超，甚至Vtuber團體「K'WA」也都參與演出。

(中國時報)