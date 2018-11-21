精品彩妝 耶誕紅白戰

2018年11月21日 01:14 中國時報 吳娮翎 報導

香奈兒紅色耶誕獻禮。（香奈兒提供）

香奈兒紅色禮物清單，包括香奈兒N°5紅色限定版、香奈兒時尚恆彩指甲油#18酒紅、香奈兒時尚恆彩指甲油#500火紅。（香奈兒提供）

香奈兒N°5典藏香水100ml 6780。（香奈兒提供）

迪奧限定耶誕包裝服務。（迪奧提供）

香奈兒紅色耶誕獻禮找來莉莉蘿絲拍攝形象美照。（香奈兒提供）

迪奧歡慶耶誕倒數年曆，1萬2000元。（迪奧提供）

迪奧藍星唇膏幸運星願珠寶盒（限量），5800元。（迪奧提供）

歡慶耶誕，迪奧找來希臘當代藝術家Konstantin Kakanias以品牌發源地蒙田大道30號為設計靈感，推出限量歡慶耶誕倒數日曆，全台限量120組，台北101獨家販售1萬2000元，香奈兒則以紅色出擊，打造耶誕獻禮，延續「香奈兒紅色」主題為台北101化妝品精品店換上節慶布置，除了有佳節限定的包裝，也精心搭配各種禮物組合，像是紅色禮物、都會型男等主題式禮物，讓消費者送禮免煩惱，還能送到心坎裡。

莉莉蘿絲美照開箱

香奈兒大使暨N°5 L'eau清新晨露淡香水代言人莉莉蘿絲（Lily-Rose Depp）為佳節拍攝形象美照，此外她在日前也出席倫敦梅費爾街道的晚宴派對，並使用時尚裸光果凍粉餅N20、獅子圖騰亮采盤限量璀璨金、超炫耀的極致絲絨脣膏#102，打造美美妝容出席派對，為耶誕佳節揭開序幕。

迪奧去年登場就秒殺的倒數日曆，今年仍是佳節亮點，雪白的外盒綴著充滿法式貴族氣息的橢圓形Dior logo，迪奧之家的門扉打開有24個迪奧驚喜小禮，從12月第1天開始，為耶誕樹掛上滿載幸運祝福的幸運星、四葉幸運草、鈴蘭花吊飾，享受精萃再生花蜜微導精露帶來的滋潤呵護，以藍星脣膏妝點經典紅脣，穿上JOY by Dior香氛的歡愉香氣，完美迎接耶誕。即日起至12月31日，凡於指定櫃點消費滿5000元以上，含彩妝與香水產品，即可享有限定禮盒包裝服務。

(中國時報)