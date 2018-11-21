寶格麗翻玩普普搖滾

舒淇穿帥氣褲裝欣賞寶格麗WILD POP頂級珠寶。（BVLGARI提供）

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中國時報
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寶格麗新任代言人蔡依林以帥氣褲裝搭配寶格麗珠寶項鍊，充滿搖滾風情。（BVLGARI提供）
寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列Pop Flowers彩寶與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列Homage to NY麥克風造型胸針。（BVLGARI提供）
寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列 Sam the Cat可愛貓咪耳環。（BVLGARI提供）

蔡依林成為寶格麗（BVLGARI）代言人後，她與同樣也是代言人的舒淇同台競豔的機會增加了，雙姝比美，更添話題。日前寶格麗在北京發表全新Wild Pop頂級珠寶系列，就出現舒淇與蔡依林同台的畫面，兩人都選擇以帥氣褲裝搭配充滿年輕搖滾風格的珠寶，雙姝比帥，展現影后歌后的霸氣。

寶格麗頂級珠寶跳脫傳統珠寶的設計窠臼，融入更多摩登元素，充滿年輕活力的氣息。今年秋冬新登場的WILD POP系列即流行音樂為主題，麥克風、唱片、60年代的普普風藝術散見在珠寶設計當中，充滿趣味，由呸姐歌后蔡依林一身帥氣搖滾褲裝詮釋WILD POP珠寶，再合適不過。

巧的是舒淇前往珠寶展鑑賞珠寶時，也選穿一襲黑與灰藍色對比的寬版褲裝，展現帥氣的一面，與蔡依林的黃黑對比色褲裝相呼應，雙姝同台比帥，可謂各領風騷。

(中國時報)

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