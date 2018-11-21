壞小子Hedi Slimane仗新包奪C位

2018年11月21日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

CELINE C BAG 駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鏈帶包，9萬9000元。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

韓國女星CL身著一襲個性裝束搭配全新C Bag包款。（翻攝自CL個人IG帳號）

壞小子Hedi Slimane入主法國品牌CELINE，可謂是攪亂了極簡崇拜者們的一池春水，重新洗牌過後的CELINE BY HEDI SLIMANE，在他強烈風格驅使下，變身為屬於夜晚子民的玩物。縱使他於年初發表的2019春夏大秀，評價毀譽參半，但他仍欲持續發動這台It包製造機，企圖以最新推出的C Bag再奪C位，也獲得包括前韓團2NE1成員CL、美國名模Grace Hartzel等明星親友團陣容應援。

外型復古的C Bag，靈感啟發自1970年代CELINE的骨董包釦環開關，並以信封式造型翻蓋及俐落輪廓詮釋當代感，隱藏於品牌中的巴黎精神，則透過工藝細節演繹。絎縫手法處理的襯芯小牛皮表面，由1.5公分小方塊組成棋盤式格紋，3層式收納隔間，經過細膩的包邊處理；而立體交錯的金屬鏈帶，更是直接從圍繞凱旋門的鐵鏈造型中取材，再加上代表品牌的C字浮雕按釦，堆疊出整齊劃一的視覺效果。除襯芯小牛皮外，另有光滑小牛皮材質，可供消費者挑選。

(中國時報)