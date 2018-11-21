黑色星期五來了 量販選前拚經濟

2018年11月21日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買老四川雙味鴛鴦湯底2400g，量販獨家、限量供應，649元。（愛買提供）

家樂福美膳雅全自動研磨美式咖啡機，原價3290元、特價1980元，約6折。（家樂福提供）

家樂福伊萊克斯直立式吸塵器，原價9900元，會員價7490元，約75折。（家樂福提供）

iPhone XS Max 256GB，原價4萬5500元，好市多會員網購價4萬3699元。（蘋果提供）

周六選舉拚選票，量販搶先拚經濟，隨著早晚天氣轉涼，祭出鍋物、沖調飲品優惠，指定商品買1送1；也因應美式量販好市多去年「黑色星期五」購物節 （Black Friday）電視殺到5折引來搶購，家樂福今年首次跟進PK，今（21日）起提前舉辦活動，讓會員消費滿888享有加價購，最高下殺5折。

好市多 當天公布促銷商品

好市多黑色星期五購物節3天促銷保密到家，要到活動當天才公布，但官網上已有家用、家電和3C等商品讓會員搶先購，其中還包括iPhone新手機，若以原價4萬5500元的iPhone XS Max 256GB來看，會員購買價是4萬3699元，等於約96折，便宜1801元，但相較於百貨周年慶最優惠86折，不少人想要周五等驚喜到店搶貨，搶購打到骨折的下殺商品。

家樂福 分2波推出會員專屬

家樂福全台分店「黑色星期五」不賣關子，且分2波進行「會員專屬」促銷，首波21至27日，接著28日至12月4日，包含家電、衛生紙、生活用品等都有優惠；家樂福線上購物22日至26日也針對最受歡迎的3C、家電、娛樂等提供近20個品項回饋30倍點數。另，賣場同步有「咖啡沖調大賞」，集合超過20個國家、700種咖啡、茶品，新品cama浸泡式咖啡、三多防彈MCT咖啡買1送1，美膳雅全自動研磨美式咖啡機特惠6折，預期實體和網路3重活動，可提高整體消費金額逾2成。

愛買 鍋物祭主打排隊名店

愛買鍋物祭21日至12月4日集合羊肉爐、酸菜白肉鍋、薑母鴨、麻油雞等80款鍋物67折起，數量是史上最多，8大排隊名店有量販獨家的老四川雙味鴛鴦鍋湯底，與重慶橋頭麻辣鍋、嘉義林聰明砂鍋魚頭等，且搶先通路開賣呷七碗、碗碟筷香系列湯底；並加碼230項醬料、配菜、火鍋料、鍋具最低32折起。

愛買公關經理王佳慧表示，每年鍋物、湯底可賣超過30萬包，這次引進25項新品，最暢銷的羊肉爐有的百元以下，也有創新口味像是南洋叻沙海鮮鍋、韓式蔘雞湯、日式咖哩鍋等，並迎合嗜辣消費者需求，麻辣鍋底料新品增3成。

(中國時報)