智慧穿戴夯 各廠年末再推新品

2018年11月21日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Fitbit Charge 3特別版推出玫瑰金鋁製表框搭配薰衣草紫編織紋手環，及石墨黑鋁製表框搭配霜白色運動手環，5590元。（Fitbit提供）

Apple Watch Series 4定價為1萬2900元起、（PRODUCT）RED表環1690元起。（蘋果提供）

智慧穿戴在台愈來愈受歡迎，各大廠商今年連連進攻，像Fitbit日前再度在台推出全新「Fitbit Charge 3」，擁有更佳的游泳防水功能之餘，還有7天的電池續航力，可說是運動愛好者的新選擇，至於蘋果全新的Apple Watch Series 4近日也終於在台開賣，另外也延續其（PRODUCT）RED的人氣，推出全新的Apple Watch表環，為果粉提供新選擇。

Fitbit Charge 3作為品牌旗下最受歡迎系列的新品，在首批預購時就已超越品牌另款Versa前6周的成績，此次同樣針對運動愛好者，讓健身手環首次搭載相對血氧含量（SpO2）感測器之餘，還有15種以上的自訂運動、游泳模式，而且更是首款具有感應式按鈕的穿戴式裝置，另外兼顧時尚需求，還推出特別版的玫瑰金鋁製表框搭配薰衣草紫編織紋手環，及石墨黑鋁製表框搭配霜白色運動手環，即日起在台上市。

蘋果全新的Apple Watch Series 4終於在台正式上市，此款加入像是跌倒偵測、心電圖及SOS緊急服務等健康功能，除了吸引消費者關注外，近日更推出全新（PRODUCT）RED運動型表環，以雙層尼龍織製而成，搭配魔鬼氈扣帶，不僅方便透氣排汗，更可輕鬆調整，另外還有皮革版的紅寶石色時尚環扣帶，而且該系列也會捐助支持各項對抗HIV病毒／愛滋病計畫，入手新表帶還能做公益。

(中國時報)