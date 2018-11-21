2018年11月21日 04:11 中國時報 愛亞

偶時我覺得我是在一個地界看著另一個充滿了別人的地界，夢裡，我則獨自走在完全是陌生人的群眾之中，大家都匆匆，大家都穿著白衣和糢糊淡色的長褲，黯然無聲地合演陳舊的黑白電影。不知所以。

以上，我在臉書寫的。

我知道你沒有臉書，你不喜歡，你只看報紙。我需要臉書，我可以倚仗它讀到許多好文章，以及翻譯的文字，我已經沒勁查著字典讀英文了，會花費很多時間，我欠缺、短少的就是時間啊。臉書還有一好，它允許各人心情在上面橫竄縱走，寫字畫畫都可，好言惡語都行，瞬間就知最新新聞，和新朋舊友聯繫都容易。而我，也藉著臉書練自己的文字，是，我並沒有寫到不需要改動文字的地步，希望自己比前一日寫得更好。既使寫幾十字，我也樂得以各種方式表達。（更注意自己的文字有沒有傷人或不當地自以為是。）

好，來回答你的提議，說夢。

你睡眠中有夢嗎？黑白？彩色？有劇情？還是類似故事大綱？情節順理成章，還是卯起來夢，這樣那樣，胡來一通？夢現今抑是夢從前？夢裡你看得到自己麼？自己是現在的衣著現在的身材面貌？或，明顯的年輕一些？聲音呢？有自己的聲音、別人的聲音、環境音？夢中唱過歌麼？哎哎，我是不是把你問矇了？

好些年了，我夢中人多，以致我常在人群之中，各人各走各的，全部不認識，也沒人說話，我也不自言自語，當然也沒有搭訕這回事，是因為獨居久了？說話對象少？也不愛煲電話，連夢都喑然了。

這幾日在閱讀陳黎和張芬齡翻譯的《聶魯達詩精選》，在〈四處走走〉裡讀到：

我恰巧厭倦了人的生活。

我恰巧走進裁縫店和電影院，

萎縮，無解，像毛氈製成的天鵝

在根源與灰燼的水中航行。

理髮店的氣味使我號哭，

我只想要石頭或羊毛的休憩，

我只想不再看到建築物或花園，

不再看到商品，眼睛或電梯。

我恰巧厭倦了我的雙腳和指甲

以及我的頭髮，我的影子。

我恰巧厭倦了人的生活。

我其實先讀了〈朋友回來〉那比這首〈四處走走〉更哀傷，你手邊一定有聶魯達，是不是？竟然和你說聶魯達，我唐突了。但，難說我也厭倦了，厭倦了人的生活？那，又怎麼辦呢？

我不如我娘。

我娘的記憶版上只有我爹，她說她要活過我爹，就是，要比我爹長壽的意思，我爹95歲走的，我娘挺過來了，我沒有想跟誰比年壽，或想比誰寫得好，或想讓誰一定喜歡我，我沒有想和誰人比較、比賽什麼。我愈老愈喜歡自我評斷，我依著自己前10年的決定，或前1年的決定，或前1月或前1天的決定，隨機地向前邁步，走自己的路，甚至亂走，走得好不好穩不穩滿意不滿意，反正路都走成過去了，過去的就過去了，現在感覺，尚好。

不過，我不如我娘。

她95歲之後仍然有她自己清楚的意見，帶她去餐館吃個香，吃得很高興，但吃罷她會大聲批判：「這家餐廳不好，沒有冰淇淋。」我們趕快說：「等下帶妳去吃冰淇淋。」

我沒有什麼非常愛吃的東西值得拿出來說，也沒有我娘的志氣，她說：「好吃的東西那樣多，我才不要死。」這是去年、前年都說過的話，她今年不是那麼清楚了，問我是誰？我說：「我是妳女兒。」她眼望著我妹，我妹趕快告訴她：「她是妳另一個女兒。」忽然，她有點得意，大聲說：「我還有一個女兒，她寫好多書，她是，她是，作家，作家。」

我娘今年近98了。竟然，她記得除了我妹和我，她還有一個作家女兒。那作家女兒恰巧讀到了聶魯達說：我恰巧厭倦了人的生活。

(中國時報)