2018年11月21日 04:11 中國時報 高靜芬

「呃，請問，我可以去參觀您的果園嗎？」初次見面，我便冒昧地對眼前這位農友提出了不情之請。

那是今年盛夏午後，我正好經過板橋農會，看見騎樓展售著嘉義縣農產品，一攤攤擺得富庶澎湃，遂放慢腳步逛了起來。逛到近轉彎處，發現有個酪梨攤位布置得格外用心，在鋪著喜氣紅桌巾的長桌上，展示著七款不同品種酪梨、八道酪梨料理，還在牆柱貼起海報，海報的大標題寫著「酪梨是金氏世界紀錄最營養的水果」。

拿起桌上的名片端詳，攤位主人是沈世政，進一步攀談，得知七款酪梨都是他種的，料理如酪梨壽司、酪梨烘蛋等，則由廚師朋友贊助。「種了七款酪梨啊……。」我突生一念，想拜訪他的果園，看看酪梨長在樹上的樣子。見面三分情，拜訪靠交情，我期待又怕受傷害，但在跟他買了酪梨、消費了他的酪梨冰棒與酪梨冰淇淋之後，還是勇敢地開口了：「呃，請問，我可以去參觀您的果園嗎？」

七天後，我出現在他的果園。「酪梨的根淺，怕水也需要水。下大雨後，四小時內若乾了，這種土壤就可以種。」「酪梨可以長到二、三層樓高，為了便於摘取，農友都將其矮化。」他熱心地領著我在園內穿梭，一一拆袋（酪梨採套袋種植）指點：這身材修長像模特兒的叫「黑美人」，這橢圓形像孕婦的叫「紅心圓」，這圓滾滾像小胖子的叫「十月紅」，這熟後外皮不會變色的綠皮種叫「章安」。「咦，那瘦瘦小小像小黃瓜的是什麼？」，「那是沒授粉的啦，我們都留著自己吃。」原來這就是傳說中的無籽酪梨，終於挖到獨家，趕緊拍照上傳。

午後陽光燦爛，樹蔭下光影浮動。扶著樹幹稍事休息，想起自己原本不愛吃酪梨，可就在一次與姊妹淘王宣一共赴烏來「魔璐農場」耕作，於中午放飯時間食用了宣一調製的一道櫛瓜番茄酪梨，覺得那酪梨清爽腴潤香滑，美味極了，從此味蕾有所長進，不再排斥。

如今斯人已遠，酪梨成了思念故人的關鍵字之一。現在每逢酪梨盛產季節，常以之當早餐：將其縱切一圈轉開成兩半，去籽，或直接挖來吃；或在籽洞打入一個蛋，撒上海鹽與黑胡椒，送進烤箱；或取出果肉，拌進紫洋蔥、葡萄乾等，以檸檬汁、海鹽與黑胡椒調味，製成酪梨醬，塗抹在吐司上。

思緒突被打斷──「附近有位農友吳天財參加章安品種比賽得了冠軍，有興趣的話，我幫妳聯絡。」太好了，告辭後，依指示循鄉間小路前往，旋即抵達。吳農友切了一顆待客，品嘗後，覺得綠皮種的章安較為清淡清香。吳農友的屋前有株未經截枝拉繩矮化的高大酪梨樹，這株迎風招展、英姿颯颯的自由之樹，才是酪梨樹的真貌。

歸途，行駛在遼闊的嘉南平原，望著窗外一格格倒退的綠野平疇，回首自己的遊歷是：年輕時愛往國外跑，初老後喜向內求。順著機緣，在生於斯長於斯的寶島踏實地四處走走，或領略陽光與雨水如何滋潤大地，或稍稍了解從產地到餐桌的關係，或品嘗一下當地物產與小食，讓身心靈獲得滋潤，這便是我人生進入下半場之後旅行的意義。

大暑遠颺，秋意漸濃。日前，和老友餐畢逛希望廣場，見那來自東勢的甜柿飽滿香甜多汁，和攤主人相談甚歡下，不禁又蠢蠢欲動：「呃，請問，

我可以去參觀您的果園嗎？」

(中國時報)