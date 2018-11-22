豐年社事件 錄音檔揭內幕！鞏固政權 不擇手段 農委會踐踏文人

2018年11月22日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

豐年社長汪文豪聲明表示，因莫須有的理由被請辭，他感到無奈。圖為被貼上為藍助選標籤的新書發表會。（周麗蘭翻攝）

圖為前豐年社社長汪文豪(翻攝自汪文豪臉書)

豐年社社長汪文豪日前傳因替斗南鎮農會出版新書、出席新書發表會，遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，雖然農委會否認，但昨日流出汪「被請辭」當天3000多字逐字錄音稿，證實「雲林選情危險」，需要汪請辭，方便農委會主委向地方交代。此一事件再次顯示綠營為鞏固政權，不擇手段；國民黨雲林縣長候選人張麗善表示，這是農業版「東廠事件」；事件更顯示農委會踐踏文人的事實。

錄音稿指出，因雲林選情危急，加上斗南鎮長候選人張有擇造勢活動跟韓國瑜、張麗善配合，使豐年社為雲林斗南鎮農會辦的新書發表會，變國民黨選舉活動。因此李退之規畫汪自行請辭，給汪多3個月薪水，當天與會者包括李退之辦公室新聘顧問張琦凰。

雲林選情危險 要汪請辭滅火

李退之昨參加「國際濕地研討會」受訪仍堅稱，「我們沒辭退他（汪）啊！」對汪指李曾說雲林地方選舉危險需汪辭職，還反問「雲林選情危險，真的嗎？要不要問一下李縣長？ 」

說謊秒被打臉 李退之還硬拗

汪文豪在臉書發聲明說，他原對因莫須有理由被請辭感到無奈，但李前後說詞不一，故他不接受慰留，因已無法與說謊的董事長及農委會官員共事。

聲明說，他對李退之將豐年社人事資料交外部人士無法認同，對張琦凰插手社務感到無奈；他對因幫斗南鎮農會出書，導致農委會主委林聰賢不悅及雲林地方反彈致歉。

汪文豪開炮 控政府插手媒體

汪一介文人，曾任聯合報與天下雜誌記者，曾說過去最愛的是農業與生態保育，因最具濃濃人情味。

汪文豪受訪時表示，豐年社任務在協助政府推動農業政策，但李退之常要求豐年社製作影音報導回應外界對政府批評，愈接近選舉要求愈強烈，甚至代替業務單位反擊，但豐年社角色是媒體，應盡量客觀中立，他對此相當不滿。

汪文豪說，作為社長應向董事長負責，但張琦凰獲聘顧問後，常代董事長要求豐年社轉型做電子商務、內容平台等，直接指揮豐年社經營管理，一個農委會聘任顧問插手社務，讓他感到非常不妥。

針對汪文豪聲明，李退之不再回應。張琦凰則稱無法評論；至於外傳農委會指派她接任豐年社長，她說「根本沒這件事。」

(中國時報)