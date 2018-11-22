輔選致詞「換人當縣長 建設停擺 投資沒了」！小英遭舉發 涉恐嚇彰化人

2018年11月22日 04:11 中國時報 鐘武達 、 吳敏菁 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

魏明谷、王惠美決戰彰化 搶中台灣關鍵一席

蔡英文總統17日到彰化縣為民進黨籍縣長候選人魏明谷輔選時說，「如果彰化換人做，彰化鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了。」無黨籍縣長候選人黃文玲認為，蔡英文的言語是在恫嚇彰化鄉親，連神明也生氣，21日到彰化地檢署舉發總統涉嫌「恐嚇」。彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛表示，收文後將分案調查。

魏明谷稱 總統肯定他政績

魏明谷競選總部回應，蔡英文是肯定魏明谷過去4年積極為彰化建設，在中央地方共同努力下，許多重大建設不是已經動工興建，就是開始規畫。蔡是在強調，相較其他候選人及其所屬政黨，對於政府推動的重大建設與政策，不是不關心，就是反對，只有魏明谷能跟中央緊密合作建設彰化。

總統府發言人林鶴明則強調，蔡英文談話被斷章取義，她當天的談話非常清楚，參選地方首長的「在野黨立委」在國會時，無論是審查前瞻軌道建設預算，或是有關能源轉型的推動，始終抱持強烈杯葛的態度；未來若是由反對這些建設的人來領導縣政，勢必將威脅到這些重要建設的推動。

府方強調 談話被斷章取義

蔡英文17日至彰化幫魏明谷助選站台時以台語致詞說「若是國民黨轉來，捷運接彰化、鐵路高架化就都會無去，若是國民黨轉來，咱的綠能首都、超過上兆的投資，彰化子弟的工作機會，也同樣都會沒有」。這段言論不僅掀起鄉民熱議，也引來反對陣營質疑是在「恐嚇彰化人」。

黃文玲批 蔡心中只有顏色

黃文玲表示，台灣實施民主政治以來，從來沒有總統用這種方式在為他人選舉，如此以威脅、恐嚇影響選舉的方式，是史上頭一遭，蔡英文不是只有威脅彰化人，還威脅全國人民。

黃文玲說，台灣的選舉難道只有顏色、沒有是非？蔡英文是全民選出來的總統，心中卻只有顏色，她所關心的，也是自己的政黨，而不是彰化縣民？接著她話鋒一轉追問魏明谷，「你身為一縣之長，彰化人受侵侮，你連吭一聲都不敢，還配當縣長嗎？」

國民黨縣長候選人王惠美也說，彰化鐵路高架化在國發會都還沒審議，根本尚未完成相關行政程序，卻膨風387億元經費已經到位，彰化的統籌分配款已是最後一名，不該再拿建設來恫嚇彰化人。

黃文玲在支持者的陪同下前往彰化地檢署，原本打算拜會檢察長黃玉垣，要求調查蔡英文總統的恫嚇言論，但黃玉垣因公外出，黃文玲將檢舉函遞交地檢署收文，進行舉發。黃文玲強調，雖總統有刑事豁免權，也不能恣意妄為，如果違法，卸任後也會被追訴。

(中國時報)