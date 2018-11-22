從促轉會、中選會、NCC到豐年社！新聞透視》獨立機關被墮落 滿城盡是蔡東廠

2018年11月22日 04:11 中國時報 朱真楷

"東廠"爭霸戰 NCC搶報隊！假新聞開罰200萬 罰誰?

從促轉會變身為東廠、中選會違法阻礙公投提案成案、通傳會（NCC）介入媒體編輯政策、豐年社社長被請辭，到蔡英文總統以行政資源、公共建設力挺該黨候選人，這個政府無疑已創下民選總統實施22年來，最敢濫用國家資源鞏固執政權力的紀錄，讓台灣的民主政治，徹底陷入「滿城盡是蔡東廠，台灣價值只剩綠」的黑暗。

最近，一個年度預算不過4千萬、專責出版農業叢書的豐年社，只因替斗南農會出書，疑為他人助選，該社社長就遭農委會出手拔官。

很難想像，台灣終止白色恐怖已近30年，怎麼還會有出本書就被秋後算帳的事發生？且幹這事的人，還是滿口民主進步的政黨。到底政府對政治權力的慾望有多強，才會連豐年社這種芝麻綠豆的機關都被要求政治正確，簡直是瘋狂到容不下一顆沙。

見微知著，從豐年社事件，就可理解蔡政府為打贏2018地方選舉，避免政權動搖，才會在過去3個月，接連以行政力染指促轉會、中選會、NCC，讓本該遵循行政中立的獨立機關一個個東廠化。

其中，主掌電視台換照審查生殺大權的NCC，接連鎖定特定媒體干預編輯製播，理由只因播或不播他們中意或不中意的新聞。甚至，TVBS基於新聞中立，認為專訪AIT主席莫健內容有爭議決定下架，這是電視新聞部有權自主的事，也要被約談。

試問，以相同標準，面對電視台在各節新聞，以海量方式打藍挺綠，NCC有作為嗎？當然，照NCC說法，是有人檢舉才會有調查，但捫心自問，假若有人檢舉某電視台狂推「東奧正名公投」，你們有膽約這間電視台老闆喝咖啡嗎？

只是，這些獨立機關是自甘墮落，還是「被墮落」？原因恐是後者。因為，蔡英文赴彰化輔選魏明谷時竟說「彰化換人做，彰化鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了」。當蔡英文選擇只做「民進黨總統」的那一刻，就注定所有行政部門都難逃政治表態選邊站。

看著政府以此方式鞏固政權，令人不禁想起《管子》正世篇所言，「今使人君行逆不修道，誅殺不以理，重賦斂，竭民財，急使令，罷民力。」蔡總統，這座遠離民心的權力孤塔，您還要蓋下去嗎？

(中國時報)