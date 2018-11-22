僑民會議撞期選舉 僑委會挨轟失職

2018年11月22日 04:11 中國時報 陳建瑜／台北報導

藍綠立委昨在立法院齊轟僑委會在國內九合一大選前夕，在巴拉圭亞松森舉辦「中南美洲第一屆僑民會議」，以致僑民不能返台投票。僑委會委員長吳新興坦言疏失，但即使僑民已向僑委會反應，但因巴拉圭旅館難訂，僑委會堅持如期舉行。

立法院外交及國防委員會昨審查僑委會預算。國民黨立委江啟臣、馬文君、民進黨立委王定宇、邱志偉等藍綠立委均表示，無法理解僑委會為何將首屆南美洲僑民會議訂在23、24日，正巧碰上台灣選舉投票日。

江啟臣接到不少僑民陳情，僑委會侵害公民權行使，有僑民表示，「（駐外單位）僑務參事一直拜託要留下來，所以沒回去投票，損失很大」；「僑民會議不過是提供僑委會長官，到各國吃吃喝喝，巧立名目而已！」「僑委會在搞什麼鬼，無聊透頂的僑民會議，既然選擇選舉前召開，難道僑民會議比選舉重要？」

僑委會僑民處處長郭大文指出，本來是考慮8月或10月在亞松森舉行，但因遇上蔡英文總統8月出訪巴拉圭及10月國慶活動，駐館忙不過來因而延期。

吳新興坦言，當初規畫開會日期確實有疏失，沒想到跟投票日撞期。事後雖然發現，但由於亞松森旅館不好訂，因此尊重當地籌備人員決定。

然而，江啟臣對此不以為然，他不相信延後一個月或一段時間訂不到旅館。但吳新興強調，若僑民想要回來投票也可，並沒有禁止。

江啟臣批評，僑民會議是希望僑民參加，結果又說若因投票沒空，都不用來，代表這會議是在浪費錢；計畫執行單位跟決策長官完全失職，若僑委會連看日子都不會，他很懷疑僑委會的政策執行力。

(中國時報)