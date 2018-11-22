中選會撤違法公投公告 補刊費931萬

中選會公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書，並在網路及四大報刊登10月24日原意見書。中選會副主委陳朝建昨在立法院答詢時指出，刊登費931萬，以第二預備金支應。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

中選會昨公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書，並在中時等四大報與網路刊登10月24日的原意見書，刊登報紙費用931萬。財委會最後通過提案，要求審計部查核刊登公告等費用的適法性，並查明中選會首長等相關人員責任。

中選會重行公告爭議，遭最高行政法院駁回抗告，中選會依法院要求，公投公報以10月24日原意見書為準。

曾銘宗昨在立法院財政委員會質詢副主委陳朝建，中選會在11月2日公告的政府機關意見書，行政院是何時給予？陳朝建答覆，行政院是在10月29日給中選會修正意見。曾銘宗質疑中選會違反公投法，但陳朝建一再強調作為合法，曾銘宗忍不住痛罵中選會「混蛋」。

曾銘宗也問到，中選會違法重行公告，要登報補正，刊登報紙花了多少錢？陳朝建表示，約莫931萬，以第二預備金支應。曾銘宗要求審計部依照審計法規定，將刊登公告等相關費用，由中選會首長負擔。審計長林慶隆表示，經費報銷後，核銷會看用什麼科目列支，在審核時依照審計法，違反預算有關法令規定要剔除。

國民黨立委賴士葆質疑，根據主計總處統計，全國家戶800多萬戶，訂報的人只有一成，接受到正確資訊的人這麼少，會不會影響公投效力？國民黨立委費鴻泰也說，中選會選擇發行量前四大的報紙才刊登，但在花蓮、高雄鄉下地區最多人看的報紙，都不是四大報，憑什麼認定？

曾銘宗最後在財委會提案，要求中選會首長負擔刊登費用。委員會最後修正通過提案，要求審議部依審計法規定，查核刊登公告等相關費用之適法性，並查明中選會首長等相關人員責任。

另外，監委高鳳仙昨二度去函中選會，針對是誰決定印發違法公告、在報紙及網路刊登撤銷公告費用多少、由誰負最終賠償責任、為何未有任何「以紙本更正及送達選舉人」作為、以及中選會辦理本件公投是否有違法而影響投票結果之虞，檢察官、提案領銜人可否提起公民投票無效之訴等問題，要求中選會2日內回覆。

(中國時報)

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