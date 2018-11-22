學者直言 NCC選擇性執法

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

通傳會（NCC）在11月14、15日接到3件民眾申訴案，指稱中天、TVBS兩家媒體，在14日早上8時至14時，以及15時到16時之間，播送選舉新聞有明顯偏頗、篇幅失衡問題。NCC副主委翁柏宗則說，只要有人向NCC提出申訴，就會移送中選會認定、處理；如果沒有人申訴，不會主動採取行動。

根據《選罷法》第49條，廣電業者在選舉時相關的論政、報導或邀請候選人參加節目，應公正、公平處理，不得有差別待遇，如違反可處20萬元以上200萬元以下罰鍰；另《選罷法》第53條規定，政黨及任何人在投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布候選人或選舉的民調，亦不得加以報導、散布、評論或引述，否則可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。

大選前，紛傳電視媒體有誤踩紅線的情事。翁柏宗說，如果沒有人申訴，不會主動將案件移送中選會。但翁柏宗的講法很快被打臉，NCC主動關切TVBS下架其網站上美國在台協會（AIT）主席莫健專訪影片，引來藍委質疑執法雙重標準。NCC解釋，是因各界都很關心，因此要求業者說明內控機制的決策內容，但「不會介入要不要復播」。至於《政經看民視》重播時談及民調案，未接獲民眾檢舉。

銘傳大學廣電系教授陳光毅直言，這是「雙重標準」，如同「寒蟬效應」，某些媒體立場明顯偏向執政黨，卻從未遭到「民眾申訴」，這些申訴細節究竟為何，也不清不楚。

世新大學副校長游梓翔認為，若真要維持選舉報導的公正性，應該要用同一標準來對待所有的媒體，而且需要更有公信力的證據，現在只用「有沒有人申訴」作為啟動調查的標準，且針對明顯與政府立場不同的媒體，非常容易被認為是在選舉當中，「利用政府公權力，以雙重標準來執法」，不但無助於政府機關的公信力，對於真正達到選舉公平性的目的也背道而馳。

(中國時報)