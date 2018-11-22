新聞透視－綠憂選情 政治不正確格殺勿論

2018年11月22日 04:11 中國時報 周麗蘭

一場無人知曉的新書發表演變成出版社長被冷血逼退，可見蔡政府對兵敗如山倒的恐慌，怕到草木皆兵。錄音帶的曝光更讓人看到民進黨的官場現形，恫嚇政治不正確的官僚閉緊嘴巴，解答了農委會對農民無感不是沒原因，而農民怨恨政府也不是沒理由。

新書發表 毫無選舉味

14日下午新書發表會上幾乎沒有雲林縣民的熟面孔，除了斗南人較熟悉的張有擇之外。張有擇雖參選鎮長，但他未穿競選背心、未攜帶旗幟、未提及轉換跑道，工作人員也沒有發競選文宣，加上記者只有3人到場，汪文豪到底有何能耐幫人助選？

18日張有擇貼文「老字號的豐年社為斗南農會出書，卻導致汪文豪社長被農委會要求請辭，有擇除了深感自責外，更要追問為了選舉，有必要這樣扭曲人性、波及無辜嗎？」遭農委會否認，但逼退的錄音譯文21日曝光，泛治政化的脈絡令人拳頭都硬了。

扭曲人性 太泛治政化

農委會副主委李退之在錄音帶說，「這個在雲林選情又很…又很危險，又加上他整個造勢活動跟韓國瑜跟張麗善配合在一起，那在外界看起來豐年社幫他辦活動又變成整個國民黨選舉活動的一環。」、「我真的很納悶你這麼久的媒體經驗，對於政治對於選舉這種東西，怎麼會缺乏這樣的判斷，這個組合怎麼會是農委會團隊可以接受的組合呢？」、「所以你知道這個地方上的反彈多強烈，加上雲林縣政府又真的是，這一年多以來反反覆覆反反覆覆，我們幫它擦屁股也擦了一大堆。」

李退之如何理解雲林縣的選情？如何認定一場新書發表會對張有擇、張麗善、韓國瑜選情必定加分？誰賦予他選舉殺伐寧可錯殺一萬不可錯失一人？

討厭民進黨 持續壯大

姑且不說行政中立原則，斗南鎮農會在農業改革的著力與經驗都是全台農會的典範與模範，豐年社能出版此書是沾光，農委會卻自大以為官方頭銜是加持。

汪文豪被逼退事件提供當前討厭民進黨持續壯大一個解答：「政治不正確者格殺毋論！」農委會甘於淪落為黨棍，納入民進黨中央黨政戰部算了。

(中國時報)