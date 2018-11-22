豐年社長遭逼退 張有擇自責

2018年11月22日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

豐年社長汪文豪辭職信。（汪文豪提供）

豐年社長汪文豪因幫斗南鎮農會出書《思維決定出路-小鎮CEO的添農八部轉型學》遭農委會副主委李退之及顧問逼退的錄音檔流出，引起軒然大波。參選斗南鎮長的斗南鎮農會總幹事張有擇21日表示，該書今年元月就委託豐年社撰寫，書裡沒有政治味道，無端被扯上政治，牽連社長汪文豪被辭職，他感到內疚。

張有擇表示，斗南農會對於農業的著力整個農業界都很清楚，大家都希望這樣的紀錄能夠留下來，讓台灣農業繼續發展，明年斗南農會100周年慶，今年一月初委託豐年社出書，記錄整個斗南農業發展紀錄。

張有擇指出，豐年社按合約在期限內完成，內容也完全沒有政治味道，14日新書發表更是選在虎尾的誠品，並不是在斗南，怎麼會扯到政治去了呢？他真的不知道！

張有擇說，汪文豪因參與新書發表會發表感言，被上級扣上莫須有的「幫人助選」之罪名，甚至被迫離職，他對汪社長充滿無限的自責與愧疚，對政府做這件事情感到很遺憾。

張有擇表示，他很希望產業歸產業，不要跟政治混為一談，政治歸政治，不要一直搞在一起，用政治來打壓產業對台灣農業發展是不好的，過度政治化台灣不會進步，產業何必要這樣？

他說，這次事件因他而起，但期待農業界長官與好朋友能給豐年社、汪文豪支持問候與加油打氣，「也希望農委會長官能夠珍惜這群為農業發聲的好團隊」。

媒體詢問他農民對農委會是否反感？張有擇表示，知道的人就反感，不知道的人就不反感，反彈加減有，「經濟這麼爛怎麼可能沒有反彈？社會秩序這麼亂、沒有倫理，怎麼會沒有反彈？」

斗南鎮長選舉共有張有擇（國民黨）、吳滄得（民進黨）、沈暉勛（無黨）、簡慈坊（無黨）4人投入，除吳滄得之外，其餘3人都是泛藍，4人競爭激烈。

(中國時報)