「希望你提一個象徵性的辭呈…」

2018年11月22日 04:11 中國時報 本報訊

李退之（以下簡稱李）：昨天之前你（汪文豪）在籌辦這活動前你知道他（張有擇）要去選鎮長對不對？你再怎麼說單純，現場不要有選舉標誌或什麼，對外界來看你覺得會是甚麼？你已經做這麼久的媒體記者了，你覺得如何？當選舉的時候，當一個候選人在選舉期間他做的每一項的事情都是為了選舉啊！怎麼可能會人家認為不是選舉的活動？……

汪文豪（以下簡稱汪）: 這部分倒是當初是沒想到，因為當初他是想辦兩場，那我們說不要辦，因為太頻繁了，所以我們希望單純以書為主這樣子，就是講書的內容。……

李：這個在雲林選情又很…又很危險，又加上他（張有擇）整個造勢活動跟韓國瑜跟張麗善配合在一起，那在外界看起來豐年社幫他辦活動又變成整個國民黨選舉活動的一環。

汪：我昨天就是有要求現場不要有這些旗子（被打斷）……

綠能專案辦公室顧問張琦凰：（略）不然這樣好了，就是說看你要不要自請辭職，不要說什麼原因，可是呢，那個董事長慰留你，然後慰留的話，你還是可以離開，然後我們從現在開始會幫你多算3個月的薪水，然後後面再幫你看看有沒有適當的工作安排這樣子。

汪：好～沒關係，反正就都照勞基法，工作沒關係啦…

李：所以我現在琦凰提議的這個事情是就是給你一個package，（略）希望你今天至少提一個象徵性的辭呈，但是這個辭呈我會hold住，我不會處理，因為如果你是自願辭職的話，我如果接受了，那就是甚麼都沒有了，你懂我意思嗎？所以我會拖住由衷不發，然後我會利用臨時董事會的方式來處理你的離職，這個整個操作這樣子。……

李：那個因為那個形式上的辭職跟後續怎麼樣在程序上給你多一點權益，這個是我現在要處理的，但是我要對主委跟地方人士有一些回應跟交代，這樣你應該可以理解。

(中國時報)